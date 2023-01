Nordjysk havn overrasker: 51 % landede her

SKAGEN:Hele 51 procent af den samlede mængde landede fisk i Danmark blev i 2022 landet i Skagen, mod 39 procent i 2021. I Skagen havn er der i 2022 landet fisk for en samlet værdi af 1,2 milliarder kroner.

Det viser de nyeste statistikker fra Fiskeristyrelsen.

Den samlede mængde af landede fisk i Skagen fordelt på vægt stiger med 10 procent i forhold til 2021, og værdien heraf er steget med næsten 200 millioner kroner, svarende til en fremgang på 20 procent.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra havnen.

Særligt landinger af industrifisk og sild er steget markant i værdi fra 2021 til 2022, mens mængderne heraf har været henholdsvis stigende og svagt faldende.

HG 264 Ruth ved kaj i Skagen. Foto: Skagen Havn

Mængden fordelt på vægt af landet konsumfisk, som eksempelvis rødspætter, torsk og makrel har over en årrække ligget nogenlunde stabilt, mens værdien af konsumfisken er faldet.

Landinger af rejer og jomfruhummere ligger fortsat forholdsvis stabilt, både på vægt og på værdi.

Således fastholder Skagen havn sin position som Danmarks største fiskerihavn, og tal og statistikker fra Fiskeristyrelsen dokumenterer, at der fortsat vindes markedsandele.Direktør ved Skagen Havn Willy B. Hansen er godt tilfreds med de realiserede tal for 2022. Han siger:

- 2022 har været et år hvor vi kan notere fremgang på flere områder i fiskeriet. Vi er godt tilpas ved, at flere fiskere vælger Skagen til som landingshavn. Glædeligt er det også, at havnens produktionsvirksomheder har styrket deres markedspositioner, og at hele fiskeriklyngen samlet er medvirkende til en konsolidering af fiskeriet i Skagen.

Skagen Havn arbejder i de næste år meget fokuseret med at udvikle endnu bedre faciliteter til fiskeriet, som også kan understøtte den grønne omstilling. Herunder investeres i yderligere forskellige landstrømsanlæg, såvel som analyser af mulighed for levering af grønt brændstof til flåden af fiskefartøjer. Havnen forventer fortsat at kunne være en attraktiv plads for både landinger og servicering/nybygning af fiskefartøjer.