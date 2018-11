Overholdt ikke vigepligt: Beredskab måtte skære bilist fri

NIELSTRUP: I krydset mellem Nørgårdsvej og Nørtvedvej nær Nielstrup nord for Frederikshavn overholdt en billist ikke sin ubetingede vigepligt og ramte direkte ind i anden bil.

Den anden bil gled af vejen og ind på et græsstykke. Her sad føreren af den ramte bil fastklemt, og Nordjyllands Beredskab måtte ud til for at skære føreren fri.

– Vi måtte trække bilen to meter hen, da den stod ved siden af en træ. Efterfølgende kunne vi skære den fastklemte mand fri, siger beredskabsinspektør Bo Isaksen.

Den fastklemte blev efterfølgende kørt til nærmeste sygehus af paramedicinerne.

Bilisten, der ikke overholdt sin ubetingede vigepligt, kunne selv komme ud af sin bil.

Trafikuheldet skete fredag ved 13-tiden.