Kandidater var inde og ude

FREDERIKSHAVN: På valgnatten blev Bjarke Dyhr Lynnerup fra Ålbæk valgt ind med 88 stemmer og fik det 18. og sidste mandat til Socialdemokratiet efter den første optælling af stemmerne.

Fintællingen viste så, at han stod helt lige med Claus Henrik Nedermark fra Frederikshavn, da de havde 86 personlige stemmer hver. Så skal der i følge reglerne trækkes lod, og vinderen blev Claus Henrik Nedermark.

Bjarke Dyhr Lynnerup tabte en lodtrækning og det 18. mandat, men efter en fintælling kom han i byrådet med en stemme mere end sin konkurrent til pladsen.

- Men umiddelbart efter lodtrækningen besluttede valgbestyrelsen, at stemmerne skulle tælles om. Her fandt man en stemme med to krydser. Et kryds på Claus Henrik Nedermark, og et kryds på Birgit Hansen, forklarer Marianne Lessel fra ledelsessekretariatet i Frederikshavn Kommune.

To krydser på samme parti gør, at stemmen er gyldig og betragtes som en partistemme.

- Det betød, at der igen blev ændret på, hvem der kom ind i byrådet. Bjarke Lynnerup havde fortsat 86 stemmer, mens Claus Henrik "Lubi" Nedermark fik 85 personlige stemmer, oplyser Marianne Lessel.

Claus Henrik Nedermark er nu kun 1. suppleant, fordi en vælger stemte både på ham og Birgit Hansen.