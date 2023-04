Overraskelse: Biler var ikke årsag til voldsom brand

FREDERIKSHAVN:Det var tilsyneladende en forkert vurdering, da det blev meldt ud, at et bilbatteri i en skrotbil startede tirsdagens voldsomme brand på havnen i Frederikshavn.

Faktisk var der ikke ild i en eneste af de mange skrotbiler, der blev opbevaret hos Stena Recycling. Det fortæller Claus Thinggaard Larsen, der er regionsdirektør i virksomheden.

- Det var ikke bilerne, der gik ild i. Det var noget skrot der lå bagved dem - noget af det som vi kalder "kommune-jern". Altså jern, som menigmand smider af på genbrugspladsen, forklarer han.

- Ofte er det sådan, at der forefindes lithium-batterier i eksempelvis el-løbehjul og mange andre af de el-drevne ting, vi allesammen har derhjemme. Og når de ikke dur længere, så smider vi i den bedste mening apparaterne ud - men kommer tingene ikke i den rigtige bunke på genbrugspladsen, så har vi et problem, siger Claus Thinggaard Larsen og tilføjer:

- Lithium-batterierne er en kendt udfordring i vores branche. Kommer man til at klemme, støde eller presse batterierne, så kan de selvantænde. Vi er meget opmærksomme på det her problem, og vi gør alt, hvad vi kan - men det er super, super farligt, fordi nogle af batterierne stort set ingenting fylder. Og de mindste batterier har vi nærmest ikke en kinamands chance for at finde.

På baggrund af risikoen for selvantænding opfordrer Claus Thinggaard Larsen os alle til at være mere forsigtige med, hvordan vi håndterer lithium-batterier.

Det er formentlig fordi, man har søgt at komprimere det såkaldte kommunejern, at et batteri er selvantændt. Det er normal procedure, at skrottet sammenpresses, inden det sejles væk fra Frederikshavn.

- Vi har jo desværre set sådan nogle brande før – både her og på vores andre pladser. Der skal ikke så meget til, før batterierne selvantænder - og i og med at der jo eksempelvis også er barnevogne med hjul i bunkerne, så er der jo ting, der kan brænde.

Sidste mand opdagede brand

Det var lidt før klokken 16 tirsdag, at branden på stedet blev opdaget.

- Branden opstod kort efter, at folk egentlig var gået hjem. Det var den sidste mand på pladsen, der opdagede det - og han forsøgte i første omgang at finde en brandslukker, men han kunne også hurtigt se, at det ville han ikke komme langt med, så han fik tilkaldt brandvæsnet, siger Claus Thinggaard Larsen.

Branden ved Stena Recycling startede tirsdag eftermiddag. Foto: Lars Pauli

Omkring 50 skrotbiler var placeret foran den bunke, hvor ilden var startet - og derfor skulle de mange biler fjernes, før branden effektivt kunne slukkes.

- Ilden nåede selvfølgelig at få rigtigt godt fat, fordi vi først skulle fjerne de mange biler. Som sagt har vi jo før prøvet, at der er brand i en skrotbunke - men det har ikke tidligere været så voldsomt som her.

Claus Thinggaard Larsen understreger, at der blot har været ild i noget skrot - og at ingen bygninger har lidt skade.

- Der har selvfølgelig været meget røg i luften, men derudover er der rent miljømæssigt heller ikke sket noget. Der er brugt en del vand på slukningen, men vi har vores eget rensningsanlæg, så det har der også været styr på. Så alt i alt har tabet været meget begrænset, siger Claus Thinggaard Larsen.

Biler stammer fra skrothandler En del af de skrotbiler, der opbevares hos Stena Recycling stammer fra den omdiskuterede skrothandler - Knivholt Autogenbrug. På det seneste har den lokale skrothandler tiltrukket sig en del opmærksomhed, og det skyldes, at han overskred sin miljøgodkendelse. Skrothandleren har opbevaret op mod 2000 skrotbiler på sin adresse vest for Frederikshavn - men havde kun tilladelse til at have 500 af slagsen. På den baggrund er firmaet Fyns Autogenbrug hyret til at skaffe bilerne væk - og en del af dem er altså endt hos Stena Recycling. - Vi får jo biler rigtigt mange steder fra, og nogle af dem kommer fra den omtalte skrothandler, forklarer Sten Recyclings regionsdirektør, Claus Thinggaard Larsen. - Men jeg vil i den forbindelse understrege, at de biler, som firmaet (Fyns Autogenbrug, red.) kommer med, er miljøbehandlet på den helt rigtige måde. Bilerne er superfine i vores øjne, understreger Claus Thinggaard Larsen. VIS MERE