Overraskende comeback - AQUA vil vælte Knivholt

FREDERIKSHAVN: Danmarkshistoriens største musik-sællert, AQUA, bliver en af de helt store attraktioner til Rock i Frederikshavn.

- Vi er meget begejstrede og stolte over at kunne præsentere AQUA som hovednavn. De laver altid den vildeste fest. Og hvem kan ikke synge med på Barbie Girl og Doctor Jones, udtaler talsmand for arrangørerne, Casper Høgsted.

Folkene bag Rock i Frederikshavn har de seneste uger arbejdet intenst på at få de sidste detaljer på plads i dét, som de selv betegner som "et særdeles saftigt program".

Udover AQUA er: Jacob Dinesen, Aura Dione, Scarlet Pleasure, Dodo & The Dodos og Queen Machine noteret på 2018-plakaten

Der er rift om de her navne på festivaler og koncertsteder over alt i Danmark, så vi har måttet presse hårdt på for at få kabalen til at gå op, forklarer Casper Høgsted.

Goodiebag til de hurtige

Rockfesten afvikles traditionen tro på Knivholt, når sommeren atter melder sin ankomst til Nordjylland. Nærmere bestemt lørdag den 9. juni.

- Vi føler virkelig, vi er i mål med programmet i år. Det bliver Vendsyssels bedste party under åben himmel, lyder det fra Casper Høgsted. Nu ser vi bare frem til at komme i gang med billetsalget.

Billetsalget skydes i gang til Open By Christmas i Frederikshavn den 24. november. Som sædvanligt er der en goodiebag med værdikuponer og lokale gavekort til billetkøberne.

Læs mere på www.rockifrederikshavn.dk - og på Rock i Frederikshavns facebook-side.