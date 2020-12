Overrasket på biblioteket: - Fantastisk at vide, at der er opbakning

SÆBY: Torsdag formiddag fik tre ildsjæle en overraskelse, da de modtog en hyldest for deres frivillige slid for bedre normeringer på børneområdet i Frederikshavn.

Det skete på det lokale bibliotek i Sæby, hvor de lokale forældre, Christina Kjeldgaard og Kathrine Møller, havde taget initiativ til at overraske de tre med en hyldest.

Tydeligt rørte over gestussen, sad de tre, Monica Fri, Pernille Christensen og Kia Hansen kvinder rundt om et bord, mens dette undertiden blev fyldt til randen med indpakkede gaver fra lokale virksomheder.

- Det er fantastisk at vide, at der er opbakning fra byens erhvervsliv til det, vi laver. Det viser, at vi ikke kæmper forgæves, og at vi står sammen om det her. Det skaber mere end varme - det skaber et kæmpe gå-på-mod, siger forkvinden for forældrebevægelsen i Frederikshavn Kommune.

I en videohilsen sætter flere politikere, herunder byråds- og folketingsmedlemmer også pris på det frivillige arbejde. I videoen fremgår blandt andet Jacob Mark fra SF, der er partiets børneordfører.

Se den her - artiklen fortsætter efter videoen:

- Tusind tak til Pernille, Kia og Monica, fordi I har været en aktiv del af forældrebevægelsen, dér hvor I bor, lyder det blandt andet fra folketingsmedlemmet.

- Jeg ønsker, at I bliver ved med at bevare den gejst, som I indtil videre har haft, for kampen er kun lige begyndt, siger han endvidere i videoen.

Oplever lukket kommune

Forældrebevægelsen har tidligere mødt kritik - blandt andet mener bevægelsens lokalafdeling, at kommunens borgmester Birgit S. Hansen (S) har kaldt dem "skræppende høns" - fordi den ifølge nogen kritiserer et hårdtarbejdende personale.

Men det er slet ikke formålet, fortæller bevægelsens forkvinde i kommunen, Pernille Christensen.

- Overalt i kommunen findes der pædagogisk personale, der emmer og rummer et væld af kompetencer. Men det er heller ikke dem, vi ønsker at italesætte. Det er deres kritisable forhold, uddyber hun.

- Forældrebevægelsens formål er ikke at jagte eller overvåge det fantastiske pædagogiske personale, men at arbejde for at indføre minimumsnormeringer til fordel for både børn og personale, så deres arbejdsvilkår sikres i ordentlige og menneskelige rammer, siger Pernille Christensen.

Bevægelsen oplever, at Frederikshavn Kommune ikke ønsker at fremlægge de reelle normerings-tal, og i stedet lægger sig op ad Danmark Statistik, der, ifølge dem, ikke opgør tallene på en korrekt måde.

- Da jeg søgte om aktindsigt angående fordelingsnøglen i kommunen, fik jeg at vide, at sådan en findes ikke, siger Pernille Christensen.

"Plejer" er død

Årsagen til, at Christina Kjeldgaard ønsker at sætte pris på den frivillige arbejdsomhed, skyldes, at hun ikke selv har tiden til at lægge samme kræfter i projektet.

- Det er ikke alle, der er gode nok til at få sagt, hvor meget jeres arbejde egentlig betyder. Jeg er fuld af beundring for det arbejde, der er lagt i det her, fortalte hun blandt andet ved overrækkelsen af de mange blomster og gaver.

- "Plejer" er død. Vi kan ikke længere læne os op ad politikerne og tro, at de ordner tingene for os. Vi almindelige mennesker er også nødt til at tage kampen op, siger hun endvidere.

Birgits børn

En af de tre mødre, der torsdag formiddag modtog denne frivilligpris, var blandt andet initiativtager til gruppen 'Birgits børn', der allerede i 2017 satte fokus på de problematiske forhold på dagtilbudsområdet i Frederikshavn Kommune.

Det var to år, før forældrebevægelsen #HvorErDerEnVoksen tog sin spæde start. Det gjorde den nemlig i efteråret 2019, hvor der samme årstid blev arrangeret demonstrationer landet over.

I slutningen af september i år vedtog et enstemmigt byråd i Frederikshavn Kommune et nyt budget. I budgettet indgik blandt andet syv millioner kroner om året til bedre normering i daginstitutionerne i kommunen frem til 2024.

Den lokale afgrening af landsbevægelsen er dog ikke færdige med deres kamp endnu, forsikrer de.