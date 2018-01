Oversvømmet cykelsti er igen farbar

STRANDBY/ELLING: Mandag sidst på eftermiddagen blev der pumpet vand ud af cyklisttunnelen på Skagensvej mellem Strandby og Elling for fuld kraft - 120 kubik- meter i timen.

Herefter sørgede Park og Vej for at feje og rense cykelstien, så den igen var farbar og klar til brug klokken fire tirsdag morgen.

Det oplyser vejformand i Frederikshavn Kommune Karsten Højmark.

Oversvømmelsen begyndte lørdag formiddag efter grundvandspumpen, som normalt holder tunnelen tør, satte ud. Pumpen sørger for at holde grundvandet nede.

Sikringerne var gået, og årsagen viste sig at være en fejl på et jordkabel. Først da fejlen var udbedret, kunne tunnelen pumpes tør.

Mandag var der indsat både busser og skolepatruljer på Skagensvej for at få elever, der plejer at cykle fra Elling til Strandby Skole, sikkert frem.

Det er Vejdirektoratet, der har ansvaret for driften af cyklisttunnelen.