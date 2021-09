Overvældet direktør på diskotek: - Vi er helt rundt på gulvet

SKAGEN:Det bævrer i stemmen hos skagboen Thomas Hvid. Selvom han har prøvet lidt af hvert efter at have været med til at drive diskotek Buddy Holly i Skagen gennem 24 år, er han rørt over dét, der er sket de seneste dage i byen.

Morgenvært på Radio Nordjyske Niels Skovmand har interviewet diskoteksdirektøren og stillet spørgsmålet: - Hvordan føles det?

- Det er fuldstændig overvældende. Vi er helt rundt på gulvet. Det havde vi overhovedet ikke set komme. Det kan godt være, at jeg har været her i 24 år og har noget i bagagen, men så kommer den her, og så bliver sommerfuglene i maven afløst af noget andet, lød svaret fra Thomas Hvid.

- Er tårekanalerne kommet på overarbejde?

- Flere gange...

Dét, der gør direktøren så rørt, er en gestus fra Skagens øvrige restaurationer de seneste dage. Efter halvandet års nedlukning kan diskoteket atter invitere til fest til den lyse morgen, og det har fået byens barer og restauranter til at meddele, at de lukker klokken 22 fredag aften og fortsætter festen på Buddy Holly. Samtidigt opfordrer de alle andre i byen - lokale som turister - til at gøre det samme. Det er sket via plakater og opslag på sociale medier.

Natklubber og diskoteker kunne atter invitere til fest og dans 1. september efter halvandet års nedlukning. Den har ramt ekstra hårdt i en by som Skagen, der især lever af sommertidens mange gæster:

- Det er sindssygt lang tid i en sæsonby som vores. Det er to hele sæsoner, så den har været hård, fortæller Thomas Hvid.

Han har været ramt, når han har været forbi Buddy Holly og lyset har været slukket, selvom der har været mange mennesker i byen. Han har ligefrem undgået at køre forbi.

- Ja, i høj grad. Denne sommer har jeg været en enkelt gang i byen om aftenen, men ellers har jeg holdt mig væk. Det har gjort ondt. Det har ikke været sjovt at se på, fortæller Thomas Hvid.

Nu glæder han sig til at se mange gæster og ikke mindst dem, der fredag aften lukker deres egne barer og restauranter og får en fyraftensøl på Buddy Holly.

Ud over at lytte til Radio Nordjyske i din radio finder du også kanalen her.

Læs også ligeher.nu Frederikshavns interview med Thomas Hvid i forbindelse med genåbningen.