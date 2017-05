P-afgift i Skagen bliver kun om sommeren

SKAGEN: Et enigt teknisk udvalg besluttede på et møde mandag at følge det indsendte forslag fra Skagen Byting.

Fra 2018 vil der således i Skagen kun være parkeringsopkrævning i juni, juli og august.

Som beskrevet i NORDJYSKE i søndags har skagboerne været irriterede over, at de for eksempel skulle betale p-afgift på en kommunal p-plads, når de skal ind og handle i et supermarked.

- Indstillingen fra kommunaldirektør Mikael Jentsch var, at taksten samtidig skulle ændres til 16 kroner per time, hvilket også var forslaget fra Socialdemokraternes gruppeformand Bjarne Kvist, lyder det fra Lars Møller (V) og Pia Karlsen i en pressemeddelelse. Lars Møller er formand for teknisk udvalg, mens Pia Karlsen er menigt medlem.

- Heri er vi dog slet ikke enige. Vi finder det urimeligt, at taksten skal forhøjes og dermed gøre det væsentlig dyrere for både Skagboer og gæster, når de vil besøge Skagen midtby og de mange attraktioner.

- I øvrigt var vi i Venstre overrasket over, at det af dagspressen har fremgået, at Bjarne Kvist var forslagsstiller til en ændret regel for trafikregulering i Skagen by. Jeg har været i dialog med Skagen Byting igennem flere måneder. Bytinget har fremsat deres argumenter og gode tanker for en ændring af betalingsperioden i skuldersæsonen. Derfor blev jeg da lidt overrasket over, at Bjarne Kvist også var en af forslagsstillerne - det havde jeg slet ikke hørt før, skriver Lars Møller.

Et enigt udvalg besluttede dog - modsat indstillingen fra kommunaldirektøren - at fastholde den nuværende takst på 11 kroner per time i de tre måneder, trafikreguleringen fremadrettet skal gælde.

- I Venstre vil vi naturligvis også gerne dele "gaver ud". Jeg vil gerne kunne gå ud og love Skagboerne gratis parkering. Men vi er bevidste om, at Skagen har stort behov for trafikregulering i højsæsonen. I Venstre finder vi derfor, i lighed med et enigt udvalg, at det er nødvendigt at fastholde betaling for parkering i de tre måneder, skriver Pia Karlsen.