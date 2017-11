På fredag er det de unges valg

FREDERIKSHAVN: Hvad mener de unge? Hvordan synes de, at Frederikshavn Kommune fungerer i dag? Og hvad synes de unge, der skal ske med fremtidens Frederikshavn Kommune?

Det bliver vi - måske - klogere på - på fredag 10. november, hvor skoleelever fra kommunens 8.-10. klasser indtager stolesæderne i Arena Nord til Ungevalg 2017.

Her får de unge mulighed for at spørge kandidater fra alle 10 opstillede partier i Frederikshavn Kommune, og efterfølgende er der afstemning for de tæt på 1.000 skoleelever.

Ungebyrådet

Ungevalg var der også for fire år siden, og det resulterede i, at der blev dannet et Ungebyråd, som har haft jævnlige møder de seneste fire år. Senest i onsdags, hvor Ungebyrådet inspireret af et besøg hos Energibyen kom med et forslag til Frederikshavn Byråd om oprettelse af et Unge Klimaråd, der skal realisere konkrete klimatiltag og aktioner i lokalområdet.

Plant en skov for eksempel. Eller lav en reparationscafé. Eller find 100 lokale idéer til CO2-reduktion på en workshop.

Mere debat end hos de gamle

Kristina Lilly Frandsen (V), byrådets yngste medlem, roste Ungebyrådet for deres engagement og debatlyst.

- I kommer med nogle andre idéer, end vi gør. Fremmødet har været fint og debatten har som regel været større end her i de gamles byråd, sagde Kristina Lilly Frandsen, der i øvrigt ikke genopstiller.

Det er Frederikshavn Ungdoms Fællesråd, Ungdomsskolen og Frederikshavn Kommune, der står for Ungevalg 2018 i Arena Nord på fredag.