På lynvisit i New York

SKAGEN: - Det burde ikke kunne lade sig gøre, derfor er det så sjovt at gøre det umulige.

Ordene tilhører Lars Illum, leder af Kulturhus Kappelborg i Skagen.

Det umulige består i at klemme 80 medvirkende og omkring 180 tilhørere ind i salen på Kappelborg.

Ikke kun en gang, men hele tre gange i løbet af lørdagen.

Mens andre stod i kø i supermarkedet eller var ved at gøre klar til frokost, gik den første koncert over scenen.

Det var klokken 11 lørdag formiddag, hvor pensionister for halv pris kunne overvære generalprøven på lørdagens to andre koncerter.

Det var den sjette nytårskoncert på Kappelborg.

Nytårskoncerterne på Kappelborg har altid et tema, som afspejles i koncertens første halvdel, mens anden halvdel er dedikeret til klassisk nytårsmusik, sådan som de spiller og synger den i Wien.

Lørdagens koncerter havde New York som tema.

Til at forløse den opgave musikalsk havde man sendt bud efter Danmarks svar på Frank Sinatra, Bobo Moreno, som sammen med det lokale Klitkoret, Det Jydske Underholdningsorkester med strygere fra Nordjyske Strygere, fik skagboerne at føle sig hensat til New York for en en stund.

Så der var lagt op til klassikere som "I’ve Got You Under My Skin", "New York, New York" og flere andre.