På tværs af landet for scleroseramte: Morten vil gennemføre ekstremt cykelløb på egen hånd

SKAGEN:754 kilometer.

Det er afstanden fra Skagen til Roskilde, hvis man følger den rute, som MS Challenge 2022-cykelløbet har lagt for dagen lørdag og søndag i denne weekend. 88 deltagere er tilmeldt.

Der skal cykles i en god sags tjeneste for Scleroseforeningen, og pengene fra det velgørende projekt går ubeskåret til forskning i sygdommen.

Hvad er MS Bike Challenge? MS står for Multiple Sclerose og er et udtryk for, hvilket velgørende formål der cykles penge ind til. Ruten strækker sig fra Skagen til Roskilde - i alt 754 kilometer - og man må som enkeltperson eller hold maksimalt bruge 30 timer på at gennemføre. Det er dertil muligt at støtte og donere de deltagende personer og hold til MS Bike 2022. Det gør man via Scleroseforeningens hjemmeside. Du kan følge løbet direkte, mens det foregår, via dette link: MS Bike 2022 - Live Kilde: www.mschallenge.dk VIS MERE

Men for én mand er ruten fra Skagen til Roskilde ikke nok.

Morten Stenbroen startede nemlig torsdag morgen på den omvendte rute - endda med start på Amager Strandpark - som optakt til lørdagens cykelløb. Det er over 1500 kilometers cykling fordelt på fire dage.

Det lyder ekstremt, erkender han gerne.

- Der er ikke ret mange, der siger til mig, at det er en god idé i hvert fald, siger Morten Stenbroen.

- Men når nogen siger til mig, at der er noget, jeg ikke kan gøre, og at det ikke kan lade sig gøre, siger jeg til dem, at det kan jeg. Det skal jeg vise dem, at jeg kan, slår han fast.

Han har også en helt særlig motivation for at deltage og gennemføre.

- Der findes ikke noget nemmere end at stoppe. Det er det nemmeste i verden. Når man har en krise, kører det i hovedet på én - burde jeg i virkeligheden bare stoppe? Men der husker jeg mig selv på, at dem, jeg kører for, ikke bare kan sige stop for deres sygdom. Så det motiverer mig til at blive ved, selvom det gør ondt, siger han.

Ruten for MS Challenge 2022 går fra Skagen til Roskilde - i alt 754 kilometer. Morten Stenbroen peger særligt på stigningerne omkring Vejle og Odsherred - hvor der skal køres samme stigninger som på årets Tour de France-etaper - som de mest udfordrende på ruten. Grafik: Jette Klokkerholm

Mening med galskaben

Morten Stenbroen er til daglig afdelingsleder hos GEA og familiefar. Derfor ligger det ikke ligefor at få passet de nødvendige træningspas og -timer ind i en i forvejen travl hverdag.

- Så handler det om at træne på nogle skæve tidspunkter og få det til at fungere med familiens øvrige planer. Man er nødt til at prioritere sin tid og vælge noget fra. Jeg synes ikke, at jeg giver afkald på så meget for at kunne lave det her.

For der skal mange træningstimer til for at kunne gennemføre over tusind kilometer på cykel på tværs af landet. Alene i august har han hidtil cyklet 2000 kilometer - og så kan man tilføje de 1500 kilometers fra de kommende dages strabadser.

Og så kræver det også en ekstraordinær indsats at samle mange penge ind til et godt formål.

- Jeg kan godt lide at komme derud, hvor man virkelig får testet sig selv. Det motiverer mig helt vildt.

- Det, jeg har fokuseret på, er at slå de 47.000 kroner, jeg samlede ind i 2018. Jeg er virkelig stolt af min indsamling, og jeg håber, at den tager en god slutspurt, nu hvor vi nærmer os løbet. Det plejer den at gøre, siger han.

Morten Stenbroen har selv rødder i Skagen, da både hans far og mor oprindeligt stammer fra byen. De flyttede dog væk for at studere, og derfor betegner Morten heller ikke sig selv som skagbo - men han får en stærk hjemmefølelse, når han stempler ind i sit sommerhus på Nordjyllands spids. Foto: Morten Stenbroen

Udfordringer med bagdelen

For Morten Stenbroen er det ikke uvant at cykle lange distancer - eller at deltage i ekstremsport for den sags skyld.

Han har adskillige ironmans på samvittigheden - og så gennemførte han også MS Challenge tilbage i 2018. Der gik løbet fra København til Skagen - altså præcis den rute, som Morten Stenbroen bruger som opvarmning torsdag og fredag.

- Det er ikke selve distancen, der udfordrer mig. Dengang kunne jeg formmæssigt have fortsat mange flere kilometer, men de sidste 80 kilometer havde jeg simpelthen så ondt i bagdelen, at jeg ikke vidste, hvordan jeg skulle sidde på sadlen for at gennemføre.

- Man sidder på den samme måde på cyklen i mange timer, og man bruger de samme muskler. Man får ondt i fødderne, bagdelen, ryggen - ja, hele kroppen. Men det er bare en del af det - det må man løse undervejs, når smerterne opstår.

Smerter kan han ikke undgå i forbindelse med MS Challenge-cykelløbet - de kommer uanset hvad, har Morten Stenbroen erfaret. Og så er det jo ingen sag at gå dét igennem to gange - eller hvad?

- Hvis jeg skal have flere penge i kassen denne gang, skal jeg gøre et eller andet, der kan skabe noget mere omtale. Og så tænkte jeg, at jeg da bare kører dobbelt op. Så stiller jeg til start lørdag morgen med helt friske ben og får dermed 1500 kilometer på cyklen. Det må kunne skabe lidt omtale, siger Morten Stenbroen.

I forbindelse med MS Bike 2022 har hvert tilmeldt hold oprettet sig egen donationsside - det samme har Morten Stenbroen gjort. Ham kan du støtte via linket.