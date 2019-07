Pålandsvind og brandmænd: Livredderne fik travlt på Palmestranden

FREDERIKSHAVN: Sidste uge var egentlig relativt stille for livredderne på langt de fleste af de nordjyske strande. Men en drilsk vind i weekenden fik antallet af aktioner på Palmestranden i Frederikshavn til at stige eksplosivt.

På de seks nordjyske strande, som TrygFonden kystlivredning holder opsyn med, måtte livredderne i sidste uge ud på 49 førstehjælpsaktioner.

Og hele 31 af dem foregik altså på Palmestranden i Frederikshavn.

Det var især søndag, der var travl. Her drillede både brandmænd og fralandsvind badegæsterne, forklarer Michael Iwersen, der er uddannelsesleder i TrygFonden Kystlivredning.

- Søndag havde vi ret mange førstehjælpsaktioner, fordi folk var blevet brændt af brandmænd eller havde skåret sig på skarpe genstande, siger han.

Aktioner uge 28 Blokhus: 0 livreddende aktioner, 1 førstehjælpsaktion, 0 forebyggende aktioner og 140 oplysende indsatser Løkken: 0 livreddende aktioner, 2 førstehjælpsaktioner, 0 forebyggende aktioner og 166 oplysende indsatser Tornby: 0 livreddende aktioner, 2 førstehjælpsaktioner, 0 forebyggende aktioner og 356 oplysende indsatser Palmestranden: 0 livreddende aktioner, 31 førstehjælpsaktioner, 45 forebyggende aktioner og 930 oplysende indsatser Sønderstrand: 0 livreddende aktioner, 7 førstehjælpsaktioner, 7 forebyggende aktioner og 336 oplysende indsatser Tversted: 0 livreddende aktioner, 6 førstehjælpsaktioner, 2 forebyggende aktioner og 284 oplysende indsatser Kilde: TrygFonden Kystlivredning

Udover førstehjælp gjorde fralandsvinden, at livredderne også måtte ud på 45 forebyggende aktioner på Palmestranden.

Driver let til havs

- Fralandsvinden er farlig, fordi man hurtigt driver til havs, og det kan være svært at komme ind igen, siger Michael Iwersen.

En forebyggende aktion er, når livredderne for eksempel hiver fat i folk, der er på vej ud i havet med et badedyr eller en gummibåd i fralandsvind og gør badegæsterne opmærksomme på, at det er en dårlig idé.

- Især på oppusteligt badeudstyr tager vinden rigtig godt fat i. Mange kommer også i knibe, fordi deres badedyr driver væk, og de forsøger at svømme ud efter det, men så ender de med at blive trætte og kommer ud, hvor der er dybt, siger Michael Iwersen.

Grunden til at Palmestranden skilte sig ud i antallet af aktioner sidste uge er, at de fleste andre strande havde pålandsvind, forklarer han.

Han opfordrer alle, der overvejer at tage en tur på stranden denne sommer til at holde godt øje med vinden og vandet.