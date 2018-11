Påsatte brande var alvorlige drengestreger

FREDERIKSHAVN: Flere tilfælde af brandstiftelse i Frederikshavn i weekenden betragtes nu som fuldt opklaret.

Det oplyser politikommissær Peter Skovbak fra lokalpolitiet i Frederikshavn, som torsdag havde tre drenge til afhøring.

– Vi har talt med drengene og belyst sagerne, og herefter er op til de sociale myndigheder, hvad der skal foretages over for drengene, siger Peter Skovbak.

De tre drenge er i alderen 11 til 13 år og fra lokalområdet.

Han betegner episoderne med brandstiftelse som “alvorlige drengestreger, der er gået over gevind”.

To gange gik det ud over den nedlagte Ørnevejens Skole. Inde på skolen blev der hældt brandbar væske ud og tændt ild til en kontorstol. Desuden blev der hældt brandbar væske ud over en mur.

På Ingeborgvej og Peter Møllers Gade i Frederikshavn blev der sat ild til indholdet i nogle containere, og siden har det vist sig, at det også gik ud over en boligblok på Vinkelvej. Ingen af stederne forvoldte ilden større skade.

– Hvis nogle i områderne går rundt og er nervøse, så har vi altså fundet af, hvordan det hele hang sammen, forsikrer Peter Skovbak.