Palmestranden skal være for alle: - Vi har mange ideer i støbeskeen

FREDERIKSHAVN:Tilgængelighed. Præcis det har været ledetråden for Palmestrandens venner, som de seneste 2,5 år har bakset med et stiprojekt, der skal gøre det muligt at forcere klitterne ved Palmestranden uanset om man er i kørestol, bruger rollator eller har barnevognen med.

Det er et års tid siden, at Palmestrandens Venner havde fundet pengene til projektet, og siden har tiden været brugt på at få alle tilladelser på plads.

Der er mange myndigheder, der skal tages i ed - men det er de blevet, og projektet er nu klar til at tage mod de første, der skal tjekke Palmestranden ud.

Vi skal vente lidt endnu, inden Palmerne kommer, men vuet ud over stranden er der jo altid.

Der er i øjeblikket ved at blive etableret en ny gangsti til Palmestranden, så folk med barnevogn eller kørestol kan komme på stranden. Foto: Bente Poder

135 meter betonsti er blevet støbt fra cykelstien og ned gennem klitterne.

Stykket helt ud til vandet skal udføres i en gummibelægning, der kan fjernes om vinteren.

- Man kan sige, at det er vores første økonomisk store projekt. 250.000 kroner vil det koste, og det er lykkedes at finde pengene med hjælp fra Spar Nord Fonden, Trigon Fonden, Friluftsrådet og kommunens pulje til Fremtidens strande, siger Elvin Frandsen fra Palmestrnaden Venner og tilføjer, at Strandby Elteknik hjælper med at sikre belysningen langs den nye sti.

Tilgængelighedsstien har spøgt længe i hovederne på folkene bag Palmestrandens Venner, som også er kendt for hele det store affaldsprojekt, der sikrer en altid ren Palmestrand.

- Vi har mange andre ideer i støbeskeen, men der skal findes penge for at få dem gennemført, siger Palme Michael Nielsen, der glæder sig til Vennekredsen engang kan krone projektet med en badebro formet som en palme.

- Det varer nok nogle år, inden vi når dertil, erkender Michael Nielsen.

Men til gengæld har Palmestrandens Venner mindre omkostningstunge projekter på tegnebrættet.

Det gælder blandt andet omklædningsskærme, som placeres ved ishuset og en svømmebane.

- Hvis alt flasker sig, vil jeg tro, vi kan få disse to projekter gennemført i år, siger Elvin Frandsen.

Der er også en pontonflåde til udspring på ønskelisten. men den kommer ikke på plads i år.

- Der skal vi have flere fondspenge hentet hjem, siger Elvin Frandsen.

Men nu kan alle områdets brugere glæde sig over den nye sti. Alene mens vi besøgte området blev den brugt af adskillige frederikshavnere, der var ude for at nyde det gode vejr.

Pas på - stien er stadig under støbning, så selv hundepoter er synlige, hvis ellers der er power nok bag hunden Foto: Bente Poder

En enkelt hund fik også sat sit aftryk på stien, da den forcerede indhegningen og trådte til i den endnu ikke helt tørre beton.