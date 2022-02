Par opsøgte mand og stak ham i hånden

FREDERIKSHAVN:En 31-årig kvinde og en 35-årig mand bliver torsdag formiddag fremstillet i et grundlovsforhør, sigtet for at have stukket en mand i hånden.

Volden skete tirsdag aften omkring klokken 22.30, hvor manden og kvinden opsøgte en mand på hans adresse i Frederikshavn.

Det er uvist, hvorfor parret opsøgte manden, men besøget resulterede i, at manden blev stukket i hånden med en skarp genstand, oplyser politikommissær Emil Thomsen.

Manden og kvinden blev anholdt onsdag og sigtet for grov vold.