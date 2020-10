Frækt tyveri: Parkerede Skodaen og stjal 10 rammer sodavand

SÆBY:Det var et tyveri af de mere flabede, SuperBrugsen på Chr. Pedersensvej 4 i Sæby var udsat for ved 15-tiden fredag eftermiddag.

For da en mand parkerede en bil foran forretningen, gik han hen til butikkens vindfang, hvorfra han begyndte af tage rammer med Pepsi Max og Faxe Kondi.

- Han gik flere gange frem og tilbage fra vindfanget og satte rammerne ind i bilen, fortæller vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi.

Episoden mundede ud i 10 stjålne rammer sodavand.

- Han kørte i en Skoda Fabia, som vi har registreringsnummeret på. Vi kan oplyse, at ejeren af bilen bor i Strandby. Vi har været på adressen og har forsøgt at kontakte personen, men det er ikke lykkedes, oplyser vagtchefen.

Karsten Højrup Kristensen ønsker ikke at oplyse farven og registreringsnummeret på Skodaen. Og han understreger, at det ikke nødvendigvis er ejere, som kørte i bilen i forbindelse med tyveriet. Men det er altså ham, Nordjyllands Politi skal have fat i.

- Han kan bare melde sig med det samme i dag, siger Karsten Højrup Kristensen og tilføjer, at der politiet også har videoovervågning fra forretningen.