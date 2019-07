Pas på i sommervarmen: Lås døren når du er i haven

VENDSYSSEL: En familie på Blomstervænget i Østervrå fik på et tidspunkt mellem tirsdag og onsdag stjålet en tegnebog fra deres hus - på trods af, at de var hjemme og var i haven, da indbruddet skete. Det fortæller politikommissær Peter Skovbak fra Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

Men tyven kom ind gennem en dør, der ikke var låst, listede ind og tog tegnebogen og listede af igen, uden nogen bemærkede det. Så det er en rigtig god idé at låse yderdøren ud til vejen, mens man selv huserer i haven; tilstrækkeligt frække tyve lader sig ikke skræmme af det.

I Frederiksavn i Sindallund-kvarteret kunne politiet torsdag notere to anmeldte indbrud. Det ene var på Skovlund, hvor et vindue blev brudt op mellem tirsdag og torsdag. Her stak tyven af med nogle smykker og en bærbar pc.

På Marklund blev der også brudt et vindue op. Inde i huset brød tyven et værdiskab op og forlod huset med et ukendt beløb i kontanter. Indbruddet skete fra onsdag til torsdag.