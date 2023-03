Pas på: Rålammene flytter hjemmefra

NORDJYLLAND:I foråret og frem mod juni skal du være ekstra opmærksom på hjorte i trafikken.

Rålammene fra sidste år flytter nemlig hjemmefra, og det kan give trafikale forstyrrelser hen ad de lange forårsaftener.

Her i foråret sker der rigtig meget i rådyrenes liv. Hannerne markerer deres områder, og ungerne fra sidste år sendes hjemmefra, lige inden årets nye lam fødes.

Al denne aktivitet betyder, at rådyrene kommer langt omkring og krydser mange veje. De ét år gamle rådyr, der lige er sendt ud på egne klove, er nye i trafikken og måske ikke så gode til at passe på sig selv.

- Derfor skal du som billist være særlig opmærksom i trafikken, lyder ønsket fra Trafiksikkerhedsudvalget i Frederikshavn Kommune.

- Et møde med en hjort kan være en hyggelig oplevelse, når man går tur i skoven. Men er man ude at køre bil efter mørkets frembrud, er det straks noget andet.

Derfor giver Trafiksikkerhedsudvalget her et par tips til, hvordan du kan undgå påkørsler af hjorte:

Hold godt øje ved solopgang og solnedgang.

Vær ekstra opmærksom på veje, hvor bevoksningen står tæt i rabatten.

Hold øje med vejkanten. I mørke opdager man ofte reflekserne fra dyrets øjne, og så er det en god idé at lette foden fra speederen.

Hjortevildt kommer sjældent alene. Afvent om der er flere dyr i nærheden, inden du kører videre.

Hvis der er skov eller anden natur på begge sider af vejen, er risikoen for at påkøre et dyr stor. Sæt farten ned, og skærp din opmærksomhed.

Hvis du påkører et dyr, og det overlever påkørslen, er det en god idé at ringe til Dyrenes Vagtcentral på telefon 1812 . Telefonen er døgnbemandet og sørger for gratis assistance til dyret, uanset hvor i landet skaden er sket.

Hvis dyret er dødt, skal du kontakte Falcks vagtcentral på 7010 2030. Er det ikke Falck der fjerner dyret i den pågældende kommune, henviser de dig videre til kommunen.

Ved døde dyr på motor- og statsveje, kontaktes Vejdirektoratet på tlf. 8020 2060.