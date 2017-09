Passagerer kunne ikke komme i land: Færge er repareret

LÆSØ: Margrete Læsø er tirsdag formiddag tilbage på sejlruten mellem Frederikshavn og Læsø med afgang fra Frederikshavn klokken 11:30.

Problemer med bovvisiret betød mandag eftermiddag, at 83 passagerer ikke kunne komme i land i Vesterø. De måtte have en ekstra dobbelttur til Frederikshavn, hvor bilerne kan køre ud af færgens bagende.

Her tog den mindre reservefærge Ane Læsø over og sent mandag aften nåede passagerne til Læsø.

Mindre erstatningsfærge

Ane Læsø er noget mindre end Margrete Læsø, så det har været nødvendigt med en benhård prioritering af lasten på den mindre færge.

- Vi måtte efterlade nogle store skovmaskiner og en enkelt container på kajen, men alle passagerer kom med her tirsdag morgen, oplyser Lars Rieks, direktør i Færgeselskabet Læsø.

Bovvisiret på Margrete Læsø er blevet repareret, så færgen altså kan genoptage sejladsen igen.

Ifølge Lars Rieks var det en såkaldt låsepal i bovvisiret, der havde sat sig fast.