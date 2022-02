Politi måtte bruge både spray og pistol mod knivbevæbnet 51-årig mand

FREDERIKSHAVN:En patrulje fra Nordjyllands Politi måtte lørdag aften kort før kl. 19 affyre både peberspray og varselsskud, før det lykkedes det at anholde en beruset og uligevægtig 51-årig mand udenfor hans bopæl i Søndergade i Frederikshavn.

Manden stod på det tidspunkt med en kniv i hver hånd, og da han nægtede at gøre, som politiet bad ham om, blev det nødvendigt at anvende skrappere metoder.

Det oplyser vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi.

- Kl. 18.05 blev vi kontaktet af hans datter, som var meget bekymret for hendes far - og hvad han kunne finde på at gøre. Hun har en formodning om, at han kan finde på at gøre andre ondt, oplyser vagtchefen.

En patrulje var hurtigt fremme ved mandens bopæl, som han imidlertid havde forladt i mellemtiden.

Det lykkedes politipatruljen at få telefonisk kontakt til den 51-årige mand, som dog nægtede at oplyse, hvor han var.

Kl. 18.52 vendte han imidlertid tilbage til hjemadressen, hvor de to betjente i patruljen tog kontakt til ham på gaden.

Peberspray blev taget i brug, da en 51-årig mand lørdag aften skulle anholdes i Frederikshavn. Arkivfoto: Henrik Bo

Det lykkedes ikke at få manden til at lægge knivene fra sig, og det udløste derefter peberspray og varselsskud.

- Og derefter blev han anholdt, oplyser Karsten Højrup Kristensen.

Manden er nu anholdt på politigården i Aalborg, han sigtes for trusler/vold mod politiet samt besiddelse af knive. Ingen personer er tilskadekomne. Han vil blive lægeundersøgt og tilbudt psykiatrisk hjælp og der tages senere stilling til evt. fremstilling i retten. #politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) February 19, 2022

Den 51-årige psykisk syge mand var desuden kraftigt beruset, og han er nu ført til politigården i Aalborg, hvor han skal tilses af en læge og eventuelt tilbydes psykiatrisk hjælp.

Vagtchefen oplyser, at den 51-årige er sigtet for trusler og vold mod politiet samt besiddelse af knive.

Varselsskuddet er indberettet til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP), og mens det meget vel kan være, at den 51-årige ender med at blive tvangsindlagt, skal politiets jurister samtidig vurdere, om manden skal fremstilles i et grundlovsforhør.

Sker det, kan det meget vel blive in absentia, hvis hans psykiske tilstand forhindrer ham i at være til stede i retssalen.