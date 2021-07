Pengeskabe stjålet ved indbrud: Politiet kørte direkte hen til tyven

AALBÆK:Et godt lokalkendskab hos politiet kan være en kæmpefordel, der hurtigt kan være med til at opklare en forbrydelse. Det var i hvert fald tilfældet i weekenden med et indbrud natten til søndag på Aalbæk Gl. Kro og Badehotel i Aalbæk.

Her opdagede ejerne søndag morgen, at der i løbet af natten havde været et indbrud, hvor der var blevet stjålet to mindre pengeskabe og en iPad.

Det fortæller politikommissær Peter Skovbak fra Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

- Betjentene i vores patrulje på stedet fik mistanke til en person, som vi kender i forvejen for lignende kriminalitet, og som bor i området, så patruljen kørte til en 31-årig mands adresse. Her fandt de både pengeskabe og iPad, og manden blev derfor anholdt på stedet, fortæller politikommissæren.

Han blev søndag ved 16-tiden fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aalborg og ved det fængslet i 26 dage frem til 6. august.

- Samtidig fandt vi ud af, at der også var en medgerningsmand. Det var en 30-årig mand med bopæl i Aalborg Kommune. Ham har vi også fået anholdt, og han bliver fremstillet i grundlovsforhør i Hjørring tirsdag klokken 10.15, oplyser Peter Skovbak.

Også denne mand er en gammel kending af politiet.