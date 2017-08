Pengeskabskup i Frederikshavn mislykkedes

FREDERIKSHAVN: Ukendte personer forsøgte at begå pengeskabskup i et hus på Lammetoften i Frederikshavn mellem onsdag og torsdag, men det kiksede.

Gerningsmændene kom ind ved at opbryde et vindue, og huset blev grundigt gennemrodet. Om der blev stjålet noget fra selve huset, er dog uvist.

Til gengæld står det klart, at gerningsmændene ikke fik noget ud af deres forsøg på at opbryde et pengeskab i husets garage. De brugte ellers vinkelsliber, men det viste sig, at pengeskabet havde dobbeltvæg, og til sidst måtte gerningsmændene give op. Det skriver Nordjyllands Politi i sin døgnrapport.

Indbruddet skete mellem onsdag eftermiddag og torsdag eftermiddag.