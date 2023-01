Pers kranie holdt ikke til voldsomt slag, men hjælpen var nær: - Jeg er så taknemlig

FREDERIKSHAVN:Det ser dramatisk ud - det sår, der strækker sig over hele oversiden af kraniet på eksportchauffør Per Bambi Brodersen, der mandag middag skulle aflevere en palle med fiberplader ved en villa ved Vejlegade og Kertemindegade i Frederikshavn.

Han erkender blankt, at han begik flere fejl på den truck, som han havde med på lastbilen.

- Jeg satte tårnet ned, mens jeg kørte, og så gik den på snuden, og jeg blev slynget fremad og opad. Bøjlen på trucken holdt til det, men det gjorde min hovedskal ikke, og jeg havde selvfølgelig heller ikke sele på, fortæller Per Bambi Brodersen fra sit hjem i Kollund i Sønderjylland.

Heldigvis var hjælpen nær. Et par, der havde været ude at vinterbade, kom til hjælp, og skaffede ham en midlertidig forbinding og bl.a. hans telefon og pung fra lastbilen. De sørgede også for, at der blev tilkaldt en ambulance.

- Det tog hele stressen ud af situationen, og vi kunne også lave lidt sjov med det, der var sket. Jeg er dybt taknemlig, siger Per Bambi Brodersen, der efterfølgende søgte efter parret på Facebook for at takke dem.

- Nu har jeg fundet dem og sendt dem blomster og chokolade, fortæller Per Bambi Brodersen, der blev syet med 34 sting på Hjørring Sygehus.

- De startede med at sy fra hver sin side og mødtes på midten.