ØSTER VRÅ: En personbil og lastbil er tirsdag eftermiddag omkring klokken 13.30 stødt sammen på hovedvejen mellem Øster Vrå og Jerslev.

Det oplyser Jørgen W. Pedersen, indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab i Brønderslev.

Han fortæller, at beredskabet var til stede for at frigøre og hjælpe føreren ud af bilen. En person blev kørt afsted i ambulance.

Indsatslederen kan ikke oplyse yderligere om uheldet og henviser til Nordjyllands Politi.