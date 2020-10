Peter E. Nielsen meldt ind i nyt parti

FREDERIKSHAVN:For et lille år siden trådte han ud af De Konservative.

Siden har han været løsgænger i byrådet i Frederikshavn Kommune.

Nu er det dog slut med at være alene for Peter E. Nielsen.

- Jeg har i denne valgperiode forvaltet det mandat, vælgerne gav mig, efter bedste evne, og været med i budgetvedtagelser fire gange og har dermed arbejdet for de stemmer, jeg fik. Og det bliver jeg ved med, men nu blot som en del af en større gruppe. Jeg har dags dato besluttet at melde mig ind i Socialdemokratiet, fortæller den garvede politiker fra Ålbæk.

- Socialdemokratiet er et socialt ansvarsbevidst parti, ligesom de har fokus på børns vilkår, og fører en økonomisk ansvarlig politik. Derfor føles det ganske naturligt, at det blev Socialdemokratiet som bliver mit fremtidige ståsted, udtaler Peter E. Nielsen.

- Ældreområdet og børn- og unge området har altid haft min store interesse, og så lige Ålbæk-området, supplerer Peter E. Nielsen.

Der er således nu 20 medlemmer af byrådet fra Socialdemokratiet i Frederikshavn Kommune ud af de 29 medlemmer.

- Vi ser frem til at modtage Peter E. Nielsen i den socialdemokratiske gruppe. Peter E. Nielsen er en af de få nuværende politikere, der har været med fra starten i ny Frederikshavn Kommune. Peter har altid stået for en social ansvarlig og realistisk politik, en politik der er i tråd med vores politik. Peter er kendt som en flittig og dygtig politiker, udtaler gruppeformanden for Socialdemokratiet Bjarne Kvist.

Peter E. Nielsen bevarer ved overgangen til Socialdemokratiet de politiske poster, som han fik forhandlet sig frem til ved sidste valg.