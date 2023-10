Peter Jessen er nu indsat som provst i Frederikshavn provsti

29. september var der Landemode i Aalborg stift, hvor to nye provster blev indsat.

Det var den nye provst i Frederikshavn provsti, Peter Jessen, og Kirstine Jersin i Rebild provsti.

Det fremgår af en nyhed på Aalborg Stifts hjemmeside.

"Landemode" er et gammelt ord for det årlige møde mellem biskop, stiftamtmand, provster, præster og menighedsrådsmedlemmer.

De to nye provster blev begge indsat ved en særlig ceremoni, hvor biskop Thomas Reinholdt Rasmussen holdt tale.

Provst i Frederikshavn provsti, Peter Jessen, og provst Kirstine Jersin i Rebild provsti blev indsat fredag 29. september af biskop Thomas Reinholdt Rasmussen. Foto: Lars Horn

Biskoppen sagde blandt andet:

- I skal lade menighederne være kirke på den måde, de bedst er kirke på - på det sted, der nu er deres, og I skal forsøge at understøtte det med økonomi, opmuntring og tilgivelse. Og vel skal I prioritere. Det er jeres opgave. Det er kun i himmerige, at overfloden er ubegrænset. Her på jorderige er tingene lidt anderledes. I må prioritere. I må forvalte. I må beskrive. Men hele tiden med det for øje, at der ikke må være et sted, hvor evangeliet ikke kan rækkes, sagde biskoppen til de to nye provster.

Peter Jessen blev udnævnt som ny provst i Frederikshavn Provsti allerede 1. februar 2023, og selve den kirkelige indsættelse fandt altså sted under Landemodet.

Peter Jessen er som provst en administrativ leder, som fører tilsyn på vegne af biskoppen.

Provsten skal blandt andet føre tilsyn med kirkegårdenes og kirkebygningernes stand, og med at præsternes arbejde i provstiet hviler på det folkekirkelige grundlag.

Frederikshavn provsti har 14 pastorater, 22 sogne, 18 menighedsråd, 23 præster og 27 kirker.

Peter Jessen selv er sognepræst i Sæby.