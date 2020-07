Peter Møller hædret med Årets Guld Harald

FREDERIKSHAVN:Det blev DBU’s fodbolddirektør Peter Møller, der mandag aften blev kåret som modtager af Årets Guld Harald.

Det skete i Arena Nord - indendørs i ly for de hårde vindstød - og ikke som vanen ellers tilsiger ved Harald Nielsen-statuen på pladsen foran Arena Nord.

”Årets Guld Harald” er en årlig tilbagevendende fodboldpris, som gives til en person som har haft en markant og international indflydelse i fodboldverdenen og som har tilknytning til Nordjylland.

Og med valget af Peter Møller er alle forventninger indfriet,

Han er født i Elling lige nord for Frederikshavn, men var blot et år, da forældrene lagde kursen mod Aalborg - og det betød dermed, at fodboldglæden ikke blev forædlet i FfI, men i det, der blev barndomsklubben - nemlig LKB Gistrup.

Siden gik turen til AaB, hvor han spillede fra 1980 og frem til 1993.

Derefter fulgte tre år i FCK, hvorefter den professionelle karriere gik via Brøndby, PSV Eindhoven, Real Oviedo og igen retur til FCK i perioden 2001 – 2005.

Peter Møller har været med til at vinde hele fire danske mesterskaber henholdsvis to med Brøndby og to med FCK - og i følge Rudi Nielsen - enke efter Harald Nielsen - evnede Peter Møller som en af de ganske få, at sikre sig opbakning fra fans fra begge lejre uden smålig skelen til, hvor Peter Møller tidligere havde haft sit virke.

- Hvor ville Harald have elsket at stå her i dag for at hædre en person, som har ydet så meget for sporten, sagde Rudi Nielsen i sin motivering.

Og Peter Møller fik mange beskrivende ord med på vejen.

Ydmyg, veltalende, ærlig ordentlig og et forbillede for rigtig mange var blot nogle få af dem - ligesom vi fik at vide, at Peter Møller havde scoret ikke mindre end et gudemål i en kamp mod Farum - endda med højrebenet.

Det var mærkbart, at Peter Møller var en person, som Rudi og ægtefællen Harald havde bidt mærke i.

Harald var i de år formand for FCK, og derfor var det naturligt at man kom tæt på hinanden.

Og det kunne der også sagtens ligge en press ball i, lod Peter Møller forstå i sin takketale.

- Harald kom næsten altid forbi mig efter kampen og havde jeg ikke scoret, lød det altid.

- Hvorfor har du ikke lavet mål i dag? Så det kunne godt givet et ekstra pres, sagde Peter Møller

Peter Møller var stolt og rørt over at modtage prisen, som blev overrakt af Rudi Nielsen. Det er også Rudi og Harald Nielsen Holding der har skænket den flotte ministatue i bronze til en værdi af 25.000 kroner.

Sammen med prisen og statuen følger også en check fra Spar Nord Fonden på 25.000 kroner, som direktør Morten Kock fra Spar Nord overrakte.

Per Malmberg, direktør for Arena Nord, takkede Rudi Nielsen for samarbejdet omkring prisen - og Pauli Jørgensen fra FfI bandt arrangementet smukt sammen på sin egen uhøjtidelige facon. Her kom vi langt omkring - lige fra musikken på stadion i slut 50’erne til 20 mand samlet for et s/h fjernsyn på blot 17 tommer.

Tordneskjoldgarden diverterede med netop toner fra 50’ernes stadionmusik - og sluttede af med Frederikshavnerfanfaren.