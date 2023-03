FREDERIKSHAVN: Peter Mygind øste ud af kærlighed og masser af god energi under sit besøg i Frederikshavn torsdag aften.

Besøget var et samarbejde mellem UG Biler og Frederikshavn Teaterforening med fokus på arbejdsglæde og det gode liv.

- Og hold nu op, hvor blev vi forkælet og fik alle sanser rørt, siger formanden for Frederikshavn Teaterforening, Lilly Pedersen.

Peter Mygind fortalte om sit liv og om, hvordan det har været for ham at vokse op i et hjem, hvor der altid var fuld fart på. Han skulle stå stærkt på sine holdninger og sin vilje til at blive skuespiller.

Peter Mygind sagde blandt andet:

”Vi bruger størstedelen af vores vågne tid på at arbejde. Derfor er det afgørende, at vores arbejdsliv hænger sammen med, hvad der for os hver især er et godt liv – og omvendt. Det er ikke nødvendigvis let at skabe arbejdsglæde og få det gode liv til at hænge sammen, men ikke desto mindre er det vigtigt. Vi er selv ansvarlige for vores liv og for at skabe et liv, der giver os glæde. Ingen andre kan gøre det for os”.

Peter Mygind fortalte også om, hvordan vi skaber forandring og går glade på arbejde. Han satte fokus på nødvendigheden i at kigge indad og betragte vores egen individuelle tilgang til livet – derudover på vigtigheden i at styrke vores sociale kompetencer samt vigtigheden i at inkludere alle menneske i samfundet.

Oplægget var både humoristisk og alvorligt. Peter Mygind brugte massevis af eksempler fra sit eget liv, krydret med en god portion selvironi, hvilket alt sammen tilbyder håb og motivation til at skabe et liv med mere glæde.