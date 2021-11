Peter og andre frivillige sportsfolks dom: Vi har Danmarks dårligste idrætspolitik

FREDERIKSHAVN: ”Vi vil støtte mennesker i stedet for mursten” er budskabet fra politikerne i Frederikshavn.

Men de tusindvis af frivillige ildsjæle, som politikerne vil støtte, er så utilfredse med de nuværende kommunale støtteordninger, at de giver kommunens idrætspolitik dumpekarakter. Frederikshavn Kommune indtager en 93.-plads og sidsteplads i bedømmelsen af kommuners idrætspolitik i en stor undersøgelse, hvor Danmarks Idrætsforbund (DIF) sammenligner 93 af de danske kommuner med hinanden på baggrund af idrætsforeningernes vilkår.

Samlet set lander Frederikshavn på en 89. plads ud fra 21 forskellige parametre.

Forklaringen på bundkarakteren er kort fortalt, at foreningerne har meget svært ved at få overblik over, hvad og hvordan de kan søge, og dermed hvor mange penge de får. Det fortæller flere idrætsledere, som Nordjyske har talt med, og de faldende medlemstal er et andet pejlemærke

Medlemstallet i foreningerne i Frederikshavn Kommune faldt med 3700 personer fra 33.776 i 2019 til 30076 i 2020.

Foreningernes dumpekarakter tages nu op af formanden for Kultur- og Fritidsudvalget Mette Hardam, der er spidskandidat fra Venstre, Hun har sat undersøgelsen dagsordenen på mødet onsdag 10.november oghun ønsker, at få forvaltningen til at gøre hende og de andre politikere klogere på, hvad foreningerne ønsker ændre.

- Alle i KFU der gennem de seneste byrådsperioder har arbejdet med området til gavn for vores frivillige og foreninger i hele kommunen, må være forundret under DIF-analysen, siger hun.

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget og spidskandidat for Venstre Mette Hardam: Nu skal vi politikere blive klogere på, hvorfor vi har fået et skrækkeligt resultat i DIF-undersøgelsen, og samtidig er det oplagt at evaluere Folkeoplysningsordningen. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Den mest højlydte og vedholdende kritiker af kommunens tilskudsordninger er håndboldmanden Peter Laigaard, der ikke tøver med at kalde tilskudssystemet makværk og uforudsigeligt.

- Vi skal søge omkring 22 forskellige puljer/tilskudsmuligheder bare i kommune og andre igen nationale og kan slet ikke forudsige, hvordan vores økonomi ser ud, når 2021 er omme, forklarer Peter Laigaard, der er formand for FfI Håndbold og kandidat til byrådet for De konservative.

Foreninger kan for eksempel søge talentpuljen, udviklings- og visionspuljen, anlægspuljen, transportpuljen, landdistriktspuljen og projektudviklingspuljen.

Dertil kommer at foreningerne skal søge medlemstilskud, lokaletilskud, uddannelsestilskud og frivillighedstilskud.

- Vi kan så også søge støtte fra en særlig pulje til handicapidræt, fordi vi har Lykkeliga, forklarer Peter Laigaard.

Og når man så vil søge medlemstilskud til unge under 25 år, er der kriterier, som er stort set umulige at overholde 100 procent. De frivillige ledere skal oplyse om, hvor lang tid hvert eneste ungt medlem træner hver gang.

30 kritiske høringsvar

Tilskudsordningen kaldet Folkeoplysningordningen trådte i kraft 1. januar 2019, og handlede om at styrke aktiviteter frem og give penge til at foreningslokaler altså mursten og en sætning gik igen; Fra mursten til mennesker. Og allerede inden den nye ordning blev vedtaget indleverede 30 foreninger kritiske høringsvar, og mange ryster fortsat på hovedet over processen før, under og nu tre år efter.

Tag nu Frederikshavn Golfklub. De har mistet 216.000 kroner i tilskud, og de kunne ikke få forvaltningen til at regne på, hvor meget de ville miste i tilskud, før tallet var en realitet.

Formand Kim Stubbergard Reese og golfmanager fra Frederikshavn Golfklub Inge Møller Thomsen siger, at det er et kæmpe arbejde, at finde ud af hvilke puljer, der skal søges til hvad, og de føler med de foreningers bestyrelser, der drives af folk i deres fritid. Foto: Kim Dahl Hansen

- Vi forsøgte flere gange i forbindelse med processen omkring tilblivelsen af den nye Folkeoplysningordning , at få lavet en konsekvensberegning på, hvad vi kunne få fra 2019. Det var ikke muligt, og det var så kompliceret, at vores revisor måtte opgive at tolke Folkeoplysningsordningen og beregne klubbens fremtidige tilskud, siger Kim Stubbergaard Reese, der er formand for Frederikshavn Golfklub. Klubben har over 100 spillere under 25 år og ungdomsafdelingen går frem. De har en overgangsordning med kommunen, og ved derfor, hvad de får frem til 2024. Dog skal de stadig indberette deres aktivitetstimer og beregninger i forhold til lokaltetilskud selvom de ikke kan få en krone mere uanset om de har medlemsfremgang eller.

Kæmpearbejde at søge

Puljerne er svære at gennemskue - hvad skal søges hvor.

- Det er et kæmpearbejde at søge med alle de puljer. Vi har en ansat til blandt andet at søge midler, men prøv at forestille dig en lille klubs bestyrelse holde styr på, hvad de kan søge og ikke søge, siger Kim Stubbergaard Reese, der som frivillig kommer ind efter at have fældet træer på golfbanen.

Eller som golfmanager Inge Møller Thomsen siger.

- Jeg har arbejdet med idrætsadministration og ansøgninger siden 2014, og jeg synes det er op ad bakke, Hvordan må det så ikke være for en forening, der udelukkende drives af frivillige, som ovenikøbet har fuldtidsarbejde ved siden af, siger hun og understreger, at det er overordnet er sundt for alle foreninger, at se på deres økonomi og hvordan de ellers kan skaffe penge til klubben andre steder fra end hos kommunen.

- Vi søger blandt andet hos DGI og DIFs pulje for planlagte aktiviteter, ligesom vi søger hos fonde og senest LAG-midlerne.

Golfmanageren Inge Møller Thomsen nævner LAG-midlerne, fordi hun her fik en forbilledlig dialog og hjælp fra en ansat, som hun ringede til.

- Faktisk tror jeg, at foreningerne vil bedømme kommunen bedre, hvis der var hjælp at hente, når den frivillige har et konkret behov at vedkommende blev vejledt til, hvilken pulje man skal søge.

Transport kørt af sporet

En pulje er kørt helt af sporet mener flere. Transportpuljen, som kan for eksempel søges, hvis man har et ungdomshold, der spiller i en anden by.

- Transporttilskuddet har vi opgivet at søge, siger både Peter Laigaard og Kim Stubbergaard Reese.

Transportpuljen har et loft på 600.000 kroner årligt i alt til alle foreninger. Er der blandt foreningerne samlet kørt og søgt for mere end 600.000 kroner på et år, bliver pengene fordelt mellem ansøgerne. En forening ved derfor ikke, om hvor stor en del af transportomkostninger, de kan forvente at få dækket.

- Og vi har så fået afslag på transportstøtte, fordi der er to puljer, og vores revisoruddannet frivillige foreningsleder, havde søgt fra den forkerte pulje, selvom han havde spurgt om råd på kommunen, forklarer Christian Bang fra SEIF Håndbold, der dækker Strandby og Elling.

- Det frustrerede vores foreningsleder, at han ikke fik feedback fra kommunen, om at det var den forkerte transportpulje, så han kunne få flyttet ansøgningen over til den rigtige transportpulje, fortæller Christian Bang.

Til den kritik påpeger udvalgsformanden Mette Hardam (V), at politikerne tog kritikken til efterretning og lavede en transportpulje, som skal søges samtidig med at foreningerne søger aktivitetstilskud.

Pænt med penge

Frederikshavn Kommune har i følge den erfarne idrætsleder, Christian Bang, der har været med både lokalt og nationalt, penge nok på området til at have tilfredse foreninger og frivillige.

- Vi ligger ok, det er fordelingen og processerne, der sejler rundt. Det er som det er blevet dem mod os altså politikerne mod foreningerne, forklarer Christian Bang.

Han understreger, at han er enig i målet om at bruge flere penge til aktiviteter. Klubberne får 1 krone pr. aktivitetstime pr. ung under 25 år.

Han husker også, at foreningslivet fik at vide, at politikerne håbede på, at kunne give noget mere pr.time, når pengene var flyttet fra mursten til mennesker. Den omlægning er endnu ikke lykkes.

Ekstra bevilling

Og i slutningen af november 2020 skete der noget uventet. Der skulle findes 1,85 millioner kroner til trængte foreninger.

Flere foreninger var kommet i knibe. De havde fået for mange penge udbetalt og skulle nu betale a contobeløb tilbage.

Politikerne i Kultur- og Fritidsudvalget måtte bede om en tillægsbevilling på 1.857.129 kroner, så foreninger ikke blev mødt af et tilbagebetalingskrav men fik eftergivet de penge, de havde fået for meget udbetalt.

Julegave til FfI håndbold

En af de foreninger, der fik denne besked var FfI Håndbold og Peter Laigaard. De havde hverken søgt eller beklaget deres nød.

- 2. december 2020 fik jeg brev om, at vi ville få 115.743 kroner. Vi havde fået for mange penge a conto og skulle betale dem tilbage, men det skulle vi så ikke alligevel for som der stod i brevet:

”På baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning på ekstraordinært møde 24. november 2020, sker udbetaling af tilskud i 2020 efter samme principper som for den vedtagne model for 2021, dog uden tilbagebetalingskrav fra foreningerne for allerede udbetalte tilskud for 2020. Det vil sige, at de foreninger som står til en opkrævning, ikke vil modtage en regning for det for meget udbetalte tilskud i 2020.

- Så vi sagde pænt tak, og det samme gjorde andre foreninger. Nu nærmer vi os udgangen af 2021, og vi i Ffi Håndbold aner ikke, hvordan regnskabet bliver for 2021. Det er ikke så mærkeligt, at foreningerne mister medlemmer. Ingen orker at være frivillig i en forening. Det er meget nemmere bare at melde sig ind i et privat fitnesscenter, og så ikke tænke mere på, hvordan økonomien fungerer siger Peter Laigaard.

At foreningerne ikke har overblikket over 2021 køber Mette Hardam ikke. Det må være særligt for Peter Laigard,at han har mistet overblikket.

- Vi har blandt andet haft kasserermøder med foreningerne, som vi har fået meget ros for. Foreningerne ved, hvordan deres økonomi ser ud, er mit klare indtryk,

Mette Hardam er som nævnt formand for det ansvarlige udvalg Kultur-og Fritidsudvalget. Hun tror ikke på 93.pladsen i DIF-undersøgelsen på punktet idrætspolitikken skyldes tilskudsordningerne alene.

- Når vi får sådan et skrækkeligt resultat, er vi kun interesseret i at gøre det bedre

Udvalgsformanden nævner som en væsentlig forklaring på kommunens dårlige placering den såkaldte praksisgenopretning. Her oplevede foreninger, at miste tilskud, som de i god tro havde søgt og tidligere fået.

En anden forklaring kan være den meget negativ omtale i pressen af blandt andet harmoniseringen af haltilskuddene, fordi der var stor forskel på tilskuddene af haller af samme type.

Hun synes, det er enkelt for foreningerne at søge fra de forskellige puljer og andre tilskud.

- Foreningerne har en indgang. De mailer til tilskud@frederikshavn.dk, og så sørger forvaltningen for at ansøgningen lander det rette sted. Hvis foreninger ringer er der råd og vejledning at hente i forvaltningen. Vi har også en fritidskonsulent, Søren Frederiksen, der er en kapacitet uden lige, som er ansat til at hjælpe foreningerne.

Endelig pointerer Mette Hardam, at der kun er kommet en ny pulje de senere år.

- Jeg var med til at indføre projektudviklingspuljen, hvor foreninger og landsbyer kan søge penge til at kvalificere deres ansøgninger i forbindelse med udvikling af projekter, så de får søgt på den rigtige måde. Den pulje er jeg rigtig stolt af.