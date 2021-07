Pia har 80 millioner grunde til at smile stort

FREDERIKSHAVN:Der var noget af en ekstra-nyhed i ærmet, da Martec fredag formiddag holdt dimission for 80 af skolens elever.

Direktør Pia Ankerstjerne kunne således i samme ombæring afsløre, at Den A.P. Møllerske Støttefond donerer intet mindre end 80 millioner kroner til den maritime uddannelsesinstitution i Frederikshavn. Det oplyser skolen på sin hjemmeside.

Med donationen bliver det muligt at udbygge og modernisere skolen med fokus på de grundlæggende maritime uddannelser. De nye rammer skal gøre det endnu mere attraktivt for unge at vælge en karriere indenfor søfart.

- Jeg kan slet ikke beskrive, hvor glade og stolte vi er for fondens støtte. Vi har i mange år ønsket at løfte niveauet på den gamle søfartsskole fra 1939, der nu går under navnet Martec Kragholmen, men der har ganske enkelt ikke været økonomi til at igangsætte et projekt af denne kaliber, siger Pia Ankerstjerne i en pressemeddelelse.

Arkivfoto Carl Th. Poulsen

Donationen er givet her kort efter The International Seafarers Day, som ifølge formanden for Den A.P. Møllerske Støttefond, Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, er en mærkedag, der er værd at markere. I en pressemeddelelse siger hun således:

- Den 25. juni markeres The International Seafarers Day. Hver dag bidrager de søfarende til vores velfærd, til vores samfund globalt. De udgør rygraden i forsyningskæden, holder verden igang - tillige under de enorme udfordringer som covid-19-pandemien har medført. Derfor vil Den A.P. Møllerske Støttefond gerne medvirke til, at flere unge vælger en karriere indenfor søfarten, da en stærk maritim sektor er afgørende også for Danmarks udvikling. Et moderne og attraktivt uddannelsestilbud, også for de yngste, vil gavne såvel søfartsuddannelserne som lokalområdet og udvikling af andre arbejdspladser. Der er således tale om en vigtig donation for Fonden.

Kragholmen udbygges

Donationen gør det muligt at udbygge og modernisere Martecs domicil på Kragholmen, så skolen får et nutidigt og attraktivt studie-, skolehjems- og fritidsmiljø. Med donationen bygges der en ny hovedbygning samt to skolehjemsbygninger med plads til 68 elever. Ud over støtten fra Den A.P. Møllerske Støttefond bidrager skolen selv til renovering og ombygning af de eksisterende bygninger, så hele skolen løftes. Skolen vil være åben i byggeperioden, oplyses det i pressemeddelelsen - og i den glæder også borgmester Birgit S. Hansen (S) sig over nyheden:

- Denne donation fra den A.P. Møllerske Støttefond har enorm betydning for Frederikshavn og erhvervslivet i regionen. Den er en tydelig tilkendegivelse af, at der er tro på og tillid til, at vi i provinsen kan skabe uddannelser af den højeste kvalitet, som er tidssvarende og efterspurgte af erhvervslivet, siger hun og fortsætter:

Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

- Det er netop det, som Martec står for. Her er kreativitet, kvalitet og høj faglighed i højsædet, og man går langt for at imødekomme erhvervets behov – uanset om der er tale om ungdomsuddannelser eller videregående uddannelser. Martecs uddannelser nyder høj anerkendelse hos erhvervslivet og fortjener de bedste og mest inspirerende rammer for at kunne tiltrække talentfulde studerende. Det er selvfølgelig vores håb, at nogle af de unge fastholdes i regionen efter endt uddannelse. Skolen på Kragholmen får et fantastisk løft og bliver et vigtigt vartegn for Det Blå Danmark - et vartegn som vil blive bemærket både nationalt og internationalt. En stor tak for det.

Stor glæde hos direktør

Forberedelserne til byggeriet går nu i gang og det glæder Pia Ankerstjerne, direktør på MARTEC.

- Med Den A.P. Møllerske Støttefonds donation kan vi snart tilbyde de allerbedste vilkår for de unge, som ønsker sig en grundlæggende maritim uddannelse som skibsassistent eller som maritim student. Når dette projekt er tilendebragt, har vi både uddannelser og faciliteter i absolut topklasse, siger Pia Ankerstjerne.

- Der er mangel på arbejdskraft i branchen, hvilket faktisk er lidt uforståeligt i betragtning af de kæmpe muligheder en søfartsuddannelse giver. Det forsøger vi at rette op på. Fondens støtte skal sikre, at Martec Kragholmen i fremtiden står som et tydeligt vartegn for Det Blå Danmark - og det vil vi gøre alt for at honorere.”

Også Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen er begejstret for de muligheder, donationen giver for maritime kvalitetsuddannelser til de unge. I pressemeddelelsen siger hun:

- Det er en rigtig flot donation, som jeg ved vil komme mange studerende til gode. Det er vigtigt, at vi har gode uddannelser i hele Danmark, og Martec er et eksempel på, at du også kan få en kvalitetsuddannelse uden for de største byer. Nu bliver det med mere plads og moderne bygninger. Stort tillykke til Martec. Jeg håber, at det vil få endnu flere unge mennesker til at kigge mod de spændende maritime uddannelser.