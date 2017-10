Piraterne nedlagde høgene igen

ISHOCKEY: Aalborg Pirates har stadig håneretten i nordjysk ishockey på sin side efter fredagens møde med rivalerne fra Frederikshavn White Hawks.

Hjemme i Gigantium vandt Aalborg Pirates med 4-1, og dermed har aalborgenserne vundet sæsonens første to møder med Frederikshavn.

Kampens første store chance tilfaldt Aalborg Pirates, da Jeppe Jul Korsgaard leverede et fint forarbejde for Kiril Kabanov, men tæt under mål fik russeren ikke ordentlig ram på pucken.

Næsten midtvejs i første periode var det Frederikshavns tur til at være nærgående, men Aalborg-målmand Tadeas Galansky afværgede Mark Hurtubises afslutning fra nært hold.

Efter 17 minutter var det igen hjemmeholdets tur til at få en stor chance, men det lykkedes ikke Christopher Frederiksen at få skubbet pucken det sidste stykke over stregen.

Minutter senere troede fik Aalborg Pirates så endelig pucken over målstregen, men glæden var kort, da Kiril Kabanovs scoring blev annulleret, fordi det blev scoret med hånden, og så endte første periode 0-0.

Syv minutter inde i anden periode var det til gengæld Frederikshavn, der var meget tæt på føringen. En overtalssituation gav en stor chance til Anthony DeLuca, men forwarden kiksede sit forsøg på at afdrible Pirates-målmand Tadeas Galansky, og efterfølgende fik han ikke ordentlig træf på sin afslutning.

Den afbrænder blev dyr, for få sekunder senere var det i stedet Aalborg Pirates, der trods undertal tog føringen. Martin Højbjerg stod for forarbejdet til broren Mikkel Højbjerg, og så kunne jublen bryde løs i Gigantium.

Kort efter burde Aalborg Pirates også have bragt sig foran 2-0. Victor Panelin-Borg kom direkte fra straffeboksen og ud til en friløber, men den store back tabte den direkte duel med White Hawks-målmand Thomas Lillie.

Kort før anden periodes afslutning var Aalborg Pirates tæt på at gentage nummeret med en scoring i undertal, men denne gang måtte Martin Højbjerg se sin gode mulighed midt for mål blive afværget af Thomas Lillie.

To minutter inde i tredje periode blev hjemmeholdets føring alligevel fordoblet. Pucken landede hos Oliver Hinse midt for mål, og her viste Pirates-forwarden ingen nåede og hamrede pucken ind bag en sagesløs Thomas Lillie til 2-0.

To minutter senere blev ondt gjort til endnu værre for Frederikshavn, da hjemmeholdets Pierre-Olivier Morin også gjorde det til 3-0.

Det fik White Hawks-træner Mario Simioni til at reagere ved at tage en time-out, men uden at det fik nævneværdig effekt. Et minut før tid fik gæsterne godt nok reduceret til 1-3 ved Henrik Eriksson, men 20 sekunder før tid kunne Aalborg Pirates slå en overbevisende sejr fast, da Martin Højbjerg kunne score i et tomt Frederikshavn-mål.