Pirates-boss: Frederikshavn er ved at få noget ud af pengene

ISHOCKEY: Frederikshavn White Hawks har revanche til gode, når det fredag aften gælder sæsonens andet nordjyske lokalbrag mod Aalborg Pirates.

I september vandt Aalborg i Frederikshavn efter straffeslag, men alligevel kommer vendelboerne til returmødet i Aalborg med selvtilliden i orden efter to storsejre den forgangne uge over Esbjerg og Herning, og det er også blevet bemærket i Aalborg.

- De har vist en skræmmende styrke i de to seneste kampe. Noget tyder på, at de er ved at få noget ud af alle de penge, de putter i deres hold deroppe, siger Aalborg Pirates-direktør Thomas Bjuring, der var overrasket over Frederikshavns dårlige sæsonstart.

- Selvfølgelig var det overraskende. Med de ressourcer, de har til rådighed, og med det hold, de har fået stablet på benene, havde man forventet mere af dem, men det ser ud til, at der er kommet andre boller på suppen nu. De store drenge er begyndt at spille med musklerne nu, så vi ved godt, at vi skal være klar fra start, siger Thomas Bjuring.

I Frederikshavn kan Henrik Andersen dog ikke helt genkende billedet af, at ressourcerne er så ulige fordelt i nordjysk ishockey.

- Vi har også selv været skuffede over vores sæsonstart, og det har vi ikke lagt skjul på. Vores ambition er, at vi skal være topfire-hold, og det har vi ikke været i starten af sæsonen, men jeg ved nu ikke, om vi har så mange flere ressourcer end Aalborg, siger Henrik Andersen.

Sikkert er det til gengæld, at aftenens nordjyske lokalslag vil blive afviklet i en god kulisse i Gigantium Isarena. Torsdag var der stadig billetter at få, men Aalborg Pirates forventer mellem 4500 og 5000 tilskuere til kampen.

- Det er de her kampe, som spillerne elsker. Det giver en helt anden stemning, og det er bare endnu federe, når det sker i sådan en kulisse. Som udehold er det også bare sjovere at vinde, når man har mange tilskuere imod sig, siger Henrik Andersen.