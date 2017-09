Pirates-boss før lokalbrag: Økonomisk er vi lillebror

ISHOCKEY: Fredag aften er en af de aftener, nordjyske ishockeyfans ser ekstra meget frem til.

Her er Scanel Hockey Arena rammen om sæsonens første nordjyske lokalbrag mellem Frederikshavn White Hawks og Aalborg Pirates, og før kampen overdrager Pirates-direktør Thomas Bjuring favoritværdigheden til hjemmeholdet.

- Frederikshavn arbejder stadig med et lønbudget, der er langt højere end vores. Økonomisk er vi lillebror, men derfor føles det også bare endnu bedre, når vi slår dem, siger Thomas Bjuring.

I Frederikshavn bliver aalborgenserne dog beskyldt for at underspille egen rolle.

- Aalborg har et stærkt hold igen i år, og jeg har også lagt mærke til, at Thomas Bjuring selv har sagt, at de har et stærkere hold end sidste år. Der vandt de trods alt grundspillet, så de må være rimeligt godt kørende igen i år. De underspiller deres rolle, men det er også tilladt, lyder svaret fra White Hawks-direktør Henrik Andersen.

Til fredagens opgør påtager han sig dog gerne favoritværdigheden.

- Vi er på hjemmebane, og her skal vi altid gå efter at få tre point. Vi tager gerne favoritværdigheden, men vi ved også, at det formentlig bliver en tæt kamp, der kan blive afgjort på marginaler, siger Henrik Andersen.

Der kampstart i Scanel Hockey Arena fredag aften klokken 19.