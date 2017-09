Pistol fundet i Skagen

SKAGEN: En 36-årig mand fra Skagen er anholdt og sigtet for at have et en pistol.

Lokalpoliti i Frederikshavn fandt mandag eftermiddag pistolen på en adresse i Skagen. Derudover ønsker politikommissær Peter Skovbak ikke at sige mere om sagen.

Den 36-årige vil blive fremstillet for et grundlovsforhør i dag, og politiet vil begære om lukkede døre ved Retten i Hjørring.