Planer om stor sommerbolig droppes

SKAGEN: Der bliver alligevel ikke afstemning i Frederikshavn Byråd om hvor stort, lensgreve Bendt Wedell må bygge i Gammel Skagen.

Lensgreven, der ejer to af landets største godser, har nemlig trukket sin ansøgning tilbage om dispensation til at opføre et hus på 248 kvm. ved siden af Ruths Hotel.

Lokalplanen tillader kun 210 kvm., selv om grunden er stor - 1600 kvm.

Både kommunens embedsmænd og et flertal i plan- og miljøudvalget var klar til at give dispensation til den trelængede bolig, som var inspireret af de gamle klitgårde. Men to socialdemokrater i udvalget var imod og den ene, Erik Kyed Trolle (S), begærede sagen i byrådet.

Tæt samarbejde og dialog

I byrådet ville der måske også være flertal for en dispensation, fordi Socialdemokratiet er splittet. Men den mulighed har Bendt Wedell ikke ønsket at afprøve.

Han oplyser i et skriftligt svar til NORDJYSKE, at det foreliggende projekt ikke var definitivt fra hans side.

Bendt Wedell understreger, at husets udformning var resultat af et tæt samarbejde og dialog med kommunen gennem næsten 18 måneder.

- I projektet var der taget hensyn til byggestil i området samt hvad, der æstetisk ville klæde grunden bedst. Ambitionen var at skabe et hus, som mindede om de gamle, smalle, aflange fiskerhuse ligesom der var tegnet tagaltaner i stedet for udehængte altaner.

Nyt projekt i støbeskeen

Bendt Wedell vil nu lade udarbejde et nyt projekt, som overholder lokalplanens krav.

- Men det er ærgerligt, at der er brugt så meget tid og så mange ressourcer på hele forløbet, tilføjer han.

- Vi håber, at der så ikke igen skal gå 18 måneder (med sagsbehandling, red.). Men vi har måttet sande, at det er svært at bygge et tidssvarende hus, som både lever op til lokalplanen og de nutidige krav til isolering.

Både Grundejerforeningen for Gammel Skagen og bevaringsforeningen i Skagen var i mod dispensation.