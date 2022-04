Pludselig blev stemningen meget bedre på guldholdet

FREDERIKSHAVN:Man kunne simpelthen mærke, hvor glade de blev. Vinderne af the double i Floorball. Blackhawks fra Frederikshavn.

Da de i 2018 var blevet danske mestre, både mændene og kvinderne, og var inviteret op til borgmester Birgit S. Hansen lød checken på 10.000 kroner. Denne gang var beløbet ikke kun the double men tre gange så stort.

Blackshawks hyldes

- Vi er simpelthen så stolte af jer, og den måde i repræsenterer Frederikshavn, sagde borgmesteren og hev checken på 30.000 kroner frem.

Hvad skal vi bruge gaven på?

Smilene bredte sig på spillere, ledere og formand Kasper Bagnkops ansigt.

- Jeg tror, jeg måbede. Det havde jeg ikke set komme. Det er pænt beløb, som vi nu må snakke med holdet om, hvad pengene skal bruges til, hvad der giver dem mest værdi. Om det skal være en træningslejr eller sommerhygge, nu hvor spillerne gik på sommerferie i onsdags, siger formanden for Frederikshavn Blackhawks.

Borgmester Birgit S. Hansen får mesterskabstrøjen af klubbens formand Kasper Bagnkop med besked om, at trøjen er meget eftertragtet. Foto: Lars Pauli

Flere af spillerne vil gerne eje netop den trøje, de har spillet i i denne sæson og vundet guld i. Klubben har har 30 spillersæt, og der er lavet en to-årig aftale med sponsorerne, så derfor skal trøjen bruges i næste sæson. Det var i hvert fald planen, før spillerne mødte op i byrådssalen fredag eftermiddag.

Eftertragtet trøje

Derfor er det en guldskat, som borgmester Birgit S. Hansen fik overrakt af Kasper Bagnkop. Hun fik en trøje sæson 2021-22. Den eftertragtede trøje kommer nu op og hænge et sted på rådhuset sammen med et gruppebillede, som ligner det, vi har øverst i artiklen og et eksemplar af guldmedaljen.

Emil Kajgaard er mest stolt over at være med til at vinde Floorball-ligaen, fordi det var så tæt. Foto: Lars Pauli

Kagebordet med lagkage dekoreret med Tillykke. Til gengæld var der ingen Borgmesterstav (stang) på bordet i byrådssalen. Foto: Lars Pauli

Efter gaveoverrækkelsen var det tid til kagebord, og en snak med Nordjyske. En af sæsonens store profiler er 20-årig Emil Kajgaard fra Strandby.

- Jeg har spillet floorball, siden jeg var fire år, og det var helt ubeskriveligt at vinde DM. Det var så fedt. En kæmpe holdindsats, hvor vi løftede hinanden op, siger Emil Kajgaard.

Helt i top på toppen

Frederikshavn Blackhawks er vant til at klare sig godt i turneringerne. Blackhawks har været med i de seneste fire finaler i Floorballligaen

Kasper Kajgaard i gang med kommunens kagebord blandt andet med lagkage. Foto: Lars Pauli

Som sagt vandt Blackhawks også i 2018, og på 2022-vinderholdet var fem også med til at vinde mesterskabet for fire år siden.

Holdets cheftræner Andreas Glad har nu selv vundet som spiller og i år som træner.

- Det er sjovest at vinde som spiller, siger han og uddyber:

- Som træner har man ansvaret for de her gutter, men det er stadig sjovt at vinde The double og næste år gør vi det igen, siger han med et stort, sejrsikkert og skævt smil, for man kan ved jo aldrig, hvad de andre hold finder på.

- Lige nu er vores største konkurrenter Sunds, lyder vurderingen fra Rasmus Overgaard, der også er en af holdets rutinerede spillere, og var med til at få guldet hjem til Frederikshavn for fire år siden.

Klapsalver igen fra borgmester Birgit S, Hansen, der også overværede pokalfinalen for en lille uges tid siden. Foto: Lars Pauli