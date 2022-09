Pludselig var restauranten lukket - nu svarer Burger King

FREDERIKSHAVN:I løbet af fredagen begyndte rygterne på Facebook at dukke op: Burger King på Nytorv i Frederikshavn er lukket!

Restauranten åbnede ellers under stor bevågenhed for fire år siden, hvor borgmester Birgit Hansen (S) klippede den røde snor, mens hun slog fast, at Burger King er med til at skabe masser af liv i byens nordlige del.

Man kan kun få kontakt til Burger Kings presseafdeling via mail, og sidst på eftermiddagen fredag kom der svar til Nordjyske.

Mille Taarnager er kommunikationsmedarbejder hos Burger King. Hun skriver i en mail:

"På nuværende tidspunkt kan vi kun dele, at der er tale om en midlertidig lukning af restauranten i Frederikshavn, imens vi ser på ejerstrukturen", lyder det meget kortfattet.

Alt tyder altså på, at Burger King på Nytorv åbner igen på et tidspunkt.