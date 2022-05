Poesiparken: Møllehaves undrende digt om penge hænges op ved banken

Det har altid undret mig

at folk passer bedre på deres penge

end på deres tid

Det er dog en erfaring

som de fleste har gjort

at pengene undertiden kommer igen

mens tiden aldrig kommer igen

Sådan lyder et digt af Johannes Møllehave og torsdag 12. maj bliver dette digt indviet i Danmarks eneste Poesipark, som ligger i Frederikshavn.

Denne gang er det Spar Nord Frederikshavn, som har sponseret værket.

- Poesiparken er et vigtigt aktiv for vores by, og jeg er glad og stolt over at kunne bidrage til Poesiparken, som giver byens borgere og gæster en ekstra oplevelse, fortæller direktør Morten Kock, Spar Nord Frederikshavn.

- Og så er det vel også lidt sjovt at sætte netop denne tekst på en bank, tilføjer Morten Koch med et glimt i øjet med henvisning til Johannes Møllehaves digt.

Indvielsen foregår i forbindelse med, at Spar Nord Frederikshavn fejrer fødselsdag, og i stedet for at modtage fødselsdagsgaver, har banken besluttet at give en gave til Poesiparken.

Den folkekære præst og forfatter Johannes Møllehave var kendt for at formidle sine mange vigtige budskaber og livets dilemmaer i et smukt, velskrevet og humoristisk sprog. Det gør sig også gældende i det nye værk, som Spar Nord Bank indvier den 12. maj i Frederikshavn:

Poesiparken blev indviet den 24. november 2017 og består nu af 37 værker i og omkring Frederikshavn midtby.

Se de nye værker og læs mere om Poesiparken på www.byfond.dk