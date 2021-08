Pokalsensationen i Strandby levede i bedste velgående i 24 minutter

FODBOLD:Mens et stykke russisk inspireret techno-musik bankede ud i æteren via højtalere, der muligvis har set bedre dage, blev der taget et holdfoto, som har potentiale til at indtage en fremtrædende plads i klubhuset hos Strandby-Elling-Nielstrup IF.

På det holdfoto står nemlig de lokale pokalhelte, der torsdag aften var part i en for serie 3-klubben historisk kamp. Det var nemlig første gang, at SEIF optrådte i selve hovedturneringen i DBUs pokalturnering.

Modstanderen var ingen ringere end NodicBet Liga-holdet Vendsyssel FF. Den matchning havde skabt travlhed i serie 3-klubben, som ikke alene øjnede en tidlig sæsonrekord men også en potentiel byfest. Der var nemlig mødt mange mennesker op for at se de lokale underdogs prøve kræfter mod de fuldtidsprofessionelle spillere fra Hjørring.

Begge langsider var fyldt med tilskuere, øllet flød fra fadølshanen og pølserne revnede på grillen. Der var med andre ord lagt op til en på alle måder hyggelig aften. Måske havde VFF-spillerne i en stille stund håbet på en omtrent ligeså hyggelig aften på banen, men helt sådan kom det ikke til at gå.

Strandby-Elling-Nielstrup IF tog torsdag imod Vendsyssel FF i første runde af Sydbank Pokalen. Foto: Martél Andersen

Strandby-Elling-Nielstrup - Vendsyssel FF Mål: 1-0 Nicklas Dam Jensen (8. minut), 1-1 Lasse Steffensen (32. minut), 1-2 Jelle van der Heyden (34. minut), 1-3 Lasse Steffensen (44. minut), 1-4 Tiemoko Konate (47. minut), 1-5 Christoffer Boateng, straffespark (66. minut), 6-1 Tiemoko Konate (90. minut) Strandby-Elling-Nielstrups startopstilling(4-5-1): Stefan Bechmann - Simon Winther, Rasmus Gravesen, Casper Holm, Tobias Christensen - Kasper Grøntved, Alex Andersen, Michas Vestergaard, Nicklas Maajen, Nicklas Dam Jensen - Jeppe Thomsen. Vendsyssels startopstilling (4-3-3): Lukas Josson - Martin Dong, Anders Bærtelsen, Delphin Tshiembe, Henri Järvelaid - Tobias Christensen, Jelle van der Heyden, Diego Montiel - Christoffer Boateng, Lasse Steffensen, Jeppe Pedersen. Advarsler: Christoffer Boateng (76. minut) VIS MERE

På de til lejligheden opstillede pokalskilte med Sydbank Pokalens logo, står der under logoet; drømmen lever. Og det gjorde den i den grad, da kampen kom i gang.

Alle ambitioner om en sommerkamp blev hurtigt pakket væk. Efter otte minutters ensrettet trafik mod SEIF-målet, skulle der ikke mere end en enkelt tabt duel og en misforståelse til, og så måtte Vendsssels keeper Lukas Olsson hente bolden ud af nettet som sin første aktion i kampen.

Nicklas Dam Jensen havde som en anden Harry Kane udnyttet en friløber til at bringe værterne i front. Stik mod spil og chancer.

Scoringen ændrede ikke det store ved kampbilledet. Der var fortsat trængsel i hjemmeholdets straffesparksfelt, mens der var milevidt mellem sekvenserne med SEIF på bolden.

Håbet om en kæmpe pokalsensation levede i i rundt regnet 24 minutter. Omkring den halve time fandt Lasse Steffensen nemlig vej til målet for Vendsyssel FF. I de foregående minutter havde Vendsyssels spilovertag været massivt, men ligeså udtalt dominansen havde været, ligeså elendig var afslutningsfærdighederne fra NordicBet Liga-holdet, der havde enormt svært ved at ramme målet trods gunstige afslutningspositioner.

Da først Lasse Steffensen havde fået hul på bylden, kom målene i en lind strøm. Således var divisionsholdet foran 3-1 ved pausen, og de sidste 45 minutter syntes hårde for hjemmeholdet. Men med keeper Stefan Bechmann og forsvarsgeneral Rasmus Gravesen som to afgørende figurer lykkedes det Strandby-Elling-Nielstrup IF at holde Vendsyssel fra den helt store målfest.

Det blev til nogle scoringer, men i det store hele kan SEIF-spillerne se tilbage på en indsats, hvor man spillemæssigt boksede over sin egen vægtklasse med tanke på, at der er syv rækkers forskel på de to holds indrangering.

Man kunne have frygtet for SEIF-spillernes ydeevne ville aftage i samme takt som solens stråler gradvist forsvandt, men de gulklædte seriespillere leverede en formidabel arbejdsindsats, som træner Kenneth Blaamaier kun kan drømme om at få gentaget, når serie 3 indledes.

Det hører nemlig med til pokalfortællingen, at Vendsyssel-træner Henrik Pedersen var god til at minde sine spillere om at arbejde hårdt, selv da man kunne have sat den i spillemæssigt frigear. Det var nemlig en fin mulighed for at øve noget af det presspil og højne den intensitet, som Henrik Pedersen gerne ser VFF-spillerne blive i stand til. Ikke sjældent blev spillerne bedt om at spille med mere tempo. Det tjener derfor torsdagens modstander til ære, at man fysisk var med hele vejen.

Det var derfor også helt på sin plads, at hjemmepublikummet taktfast klappede af hjemmeholdet, da kampen blev fløjtet af.