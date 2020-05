Eddie blev skudt og brændt: Ægtepar og 52-årig mand er nu varetægtsfængslet

ELLING:Den forsvundne Eddie Karl-Johan Christensen er blevet dræbt. Han blev skudt og brændt den aften, hvor han ringede til sin mor og fortalte, at han var bange.

Det fastslår Nordjyllands Politi nu. Dermed løfter politiet sløret for det foreløbige resultat af efterforskningen, som indtil nu ellers har været meget lukket.

I fredags blev et ægtepar - en 46-årig kvinde og en 45-årig mand - varetægtsfængslet i fire uger, men grundlovsforhøret blev holdt for dobbelt lukkede døre, hvilket betød, at offentligheden ikke kunne få at vide, hvad politiet sigtede dem for.

Politiet begrundede hemmeligholdelse med, at der var en medgerningsmand på fri fod - nemlig en 52-årig svensk mand.

Men mandag aften blev han anholdt på færgelejet i Frederikshavn, efter han frivillige vendte tilbage fra Sverige.

Tirsdag eftermiddag blev han så fremstillet i et lukket grundlovsforhør ved Retten i Hjørring, og blev varetægtsfængslet frem til 12. juni, ligesom ægteparret.

Denne gang var grundlovsforhøret dog ikke for dobbelt lukkede døre, og derfor blev sigtelsen læst op for den 52-årige, der var iført arbejdstøj og sikkerhedssko, inden dørene blev lukket for pressen.

Den 52-årige er sigtet for manddrab i forening med ægteparret ved at have skudt Eddie Karl-Johan Christensen med et håndvåben om aftenen lørdag 9. maj på en ejendom på Rendborgvej nord for Frederikshavn.

Den 52-årige nægter sig skyldig. Det er endnu uvist, hvordan ægteparret forholder sig til sigtelsen, da de blev fængslet i et grundlovsforhør, der blev holdt for dobbelt lukkede døre.

Drabet kan fastslås

Netop på grund af de dobbelt lukkede døre under fredagens grundlovsforhør har sigtelsen mod de mistænkte hidtil været hemmelig af hensyn til efterforskningen.

Men nu er politiet så sikre på, hvad der er sket, at de åbner lidt op for sagens detaljer.

- Vores massive efterforskning i sagen gør, at vi har et grundlag for at sigte alle de tre anholdte for at have begået drabet på den 39-årige mand, siger lederen af politiets efterforskning, vicepolitiinspektør Frank Olsen.

Vicepolitiinspektøren fortæller, at en række afhøringer og forklaringer sammenholdt med tekniske undersøgelser og en række fund på blandt andet det formodede gerningssted gør, at politiet kan fastslå, at den 39-årige mand er blevet skudt og efterfølgende er blevet afbrændt og forsøgt bortskaffet.

- Det er tale om en sag med nogle voldsomme omstændigheder og af hensynet til de efterladte og til sagens fulde opklaring, kan vi ikke udtale os nærmere om selve drabet, understreger vicepolitiinspektør Frank Olsen.

Efterforskning forsætter

Nordjyllands Politis fortsætter i det næste lange stykke tid det intensive efterforskningsarbejde i sagen – et arbejde, der blandt andet omfatter fortsatte tekniske og retsmedicinske undersøgelser samt analyser af en række effekter med tilknytning til sagen.

Derudover skal efterforskerne afhøre og genafhøre en lang række personer, herunder de sigtede og andre personer med relation til både offeret og til de sigtede i sagen.

- Der ligger stadig et omfattende efterforskningsarbejde foran os. Vores opgave består i at få belyst, hvad der er sket før, under og efter denne forbrydelse, siger Frank Olsen.

Ringede til sin mor

Det sidste livstegn fra Eddie Karl-Johan Christensen var lørdag 9. maj omkring klokken 22.

Her ringede han til sin mor og fortalte, at han var bange for noget. De aftalte, at han skulle komme hjem til moren. Men det gjorde han aldrig.

Mandag kontaktede moren politiet, og tirsdag blev Eddie efterlyst. I forbindelse med efterlysningen foretog politiet afhøringer, ligesom Eddies bil blev fundet forladt på Rimmen Station nord for Nielstrup.

Det førte til ransagningen af ejendommen på Rendborgvej nord for Frederikshavn, hvor Eddie boede i en campingvogn.

På adressen boede også ægteparret, hvor de - en 46-årig kvinde og en 45-årig mand - blev anholdt og dagen efter fængslet i det dobbelt lukkede grundlovsforhør.

På det tidspunkt var den 52-årige svenske mand forsvundet, og han blev efterlyst. Det viste sig, at den 52-årige var taget til Sverige, men i går kom han frivilligt tilbage til Frederikshavn og blev anholdt.

Blodig fortid

Eddie Karl-Johan Christensen har tidligere været udsat for et brutalt drabsforsøg.

Det var natten til 24. oktober 2016, hvor den nu afdøde 39-årige mand deltog i et drikkelag i Elling ved Frederikshavn.

Her fik han livsfarligt kraniebrud efter at være blevet slået med en gaffelnøgle, og han blev også stukket i maven med et ukendt våben. Herefter blev han overhældt med benzin og smidt ind bagi sin egen varebil.

Den 39-åriges liv blev formentlig reddet, fordi hans overfaldsmænd var berusede og kørte galt i krydset mellem Skagensvej og Tuenvej i Elling, da de var ved at påkøre en knallert.

De to overfaldsmænd, der dengang var 49 og 41 år, blev senere idømt henholdsvis syv år og seks et halvt års fængsel for drabsforsøget.

Under en måned efter den dom blev Eddie Karl-Johan Christensen selv fængslet i to et halvt år, fordi han havde en skarpladt pistol i sin lejlighed.

Dengang forklarede Eddie, at han havde pistolen, fordi han var blevet truet på livet.

Frank Olsen har har tidligere fortalt, at politiet selvfølgelig har Eddies fortid med i efterforskningen, men at den ikke indgår som en aktiv del.

Vicepolitiinspektøren har også fortalt, at politiet ikke var bekendt med, at der var en aktuelt trussel mod Eddie.