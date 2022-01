Politi fandt haglgevær blandt tyvekoster hos to mænd

SÆBY:To mænd på henholdsvis 25 og 26 år bliver torsdag middag fremstillet i grundlovsforhør, sigtet for at have haft et haglgevær liggende.

Haglgeværet lå blandt tyvekoster, som de to mænd er mistænkt for at have samlet sammen ved nogle indbrud natten mellem mandag og tirsdag.

Det oplyser kriminalassistent Claus Bjerre, Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

Det var nemlig indbruddene, der ledte politiet på sporet af de to mænd.

I løbet af mandag og tirsdag fik politiet i Frederikshavn flere anmeldelser om indbrud i garager og carporte.

Der blev blandt andet stjålet to cykler fra en carport natten til tirsdag og i den forbindelse fik politiet faktisk fat i de to mænd og sigtede dem.

Og efterhånden som flere anmeldelser tikkede ind - blandt andet om et indbrud hos et firma på havnen i Sæby, hvor en varebil blev tømt for værktøj, begyndte der at vise sig en sammenhæng.

Ud fra videovervågning fik politiet derfor mistanke til de to mænd, og onsdag aften blev deres hjem så ransagede.

Her fandt politiet altså både tyvekoster, men også et haglgevær, fortæller Claus Bjerre.

Derfor er de nu også sigtet for ulovlig våbenbesiddelse efter straffelovens bestemmelse, som har en minimumsstraf på to års fængsel.