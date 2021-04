Politi ledte efter narko - fandt oversavet jagtgevær og patroner

BINDSLEV:En 28-årig mand fra Vendsyssel blev fredag idømt to år og tre måneders fængsel for at have været i besiddelse af et oversavet jagtgevær og ammunition "under særligt skærpende omstændigheder."

Manden erkender at have haft våbnet, men afviser, at det skulle være under skærpende omstændigheder, og han ankede straks dommen til landsretten, oplyser anklager Malene Lund Andersen fra Nordjyllands Politi.

Politiet havde fået et tip om, at der var narko på mandens bopæl, en ejendom nær Bindslev i det nordlige Vendsyssel.

Da politiet rykkede ud til huset, fandt de lidt skunk (forædlet hash), lidt amfetamin - men også et oversavet jagtgevær og seks haglpatroner.

Det skete i februar, og den 28-årige blev anholdt og dagen efter varetægtsfængslet. Det har han været helt frem til retssagen ved Retten i Hjørring fredag.

Vold og trusler

I Retten erkendte han at have opbevaret et oversavet jagtgevær på ejendommen. Men tilføjede, at han havde fundet våbnet i huset og mente, at det måtte være efterladt af en tidligere beboer, han er uvenner med.

Den 28-årige har på et tidspunkt været i slagsmål med den tidligere beboer, som også skulle have truet ham.

Derfor havde den 28-årige flyttet haglgeværet, så den tidligere beboer ikke skulle kunne finde det, lød forklaringen fra den 28-årige, ifølge anklageren.

Gevær gemt i trækasse

Da politiet dengang i februar undersøgte ejendommen, fandt det oversavede jagtgevær i gemt i en pose i en trækasse.

Retten fandt den 28-årige skyldig i at have været i besiddelse af det oversavede jagtgevær under "særligt skærpende omstændigheder", en overtrædelse af straffelovens paragraf 192b.

Straffelovens paragraf 192b I Straffelovens § 192 a står: "Den, som i strid med lovgivningen om våben og eksplosivstoffer indfører, udfører, transporterer, erhverver, overdrager, besidder, bærer, anvender, tilvirker, udvikler eller med henblik på udvikling forsker i våben eller eksplosivstoffer, som på grund af deres særdeles farlige karakter er egnet til at forvolde betydelig skade, straffes med fængsel indtil 6 år." Kilde: retsinformation.dk VIS MERE

Derfor lød dommen på to år og tre måneders ubetinget fængsel. Retten bestemte samtidig, at politiet må konfiskere det oversavede jagtgevær og et andet våben, en såkaldt kastestjerne, som politiet også fandt på ejendommen.

Den 28-årige skal fortsat sidde bag tremmer, bestemte Retten.