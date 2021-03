Politi mangler gennembrud i mystisk sag om bortførelse af 10-årig dreng

FREDERIKSHAVN:Politiet efterforsker fortsat i den mystiske sag fra Frederikshavn, hvor en 10-årig dreng kortvarigt blev bortført fra sin have ved højlys dag for tre uger siden.

Men indtil videre har politiet ikke fået et gennembrud i sagen, selvom der er kommet henvendelser fra borgere.

- Vi efterforsker stadig sagen, og vi har fået nogle henvendelser som vi kigger på, siger politikommissær Lene Madsen.

Men indtil videre har politiets efterforskning altså ikke bragt dem nærmere en opklaring af sagen. Politiet vil derfor fortsat gerne høre fra borgere, der måtte have informationer, understreger Lene Madsen.

Bortførelsen skete 7. februar omkring klokken 15.45, hvor den 10-årig dreng legede i haven på sin bopæl på Pallesvej i Frederikshavn.

Her blev drengen løftet ud af havn af en ukendt gerningsmand, bar drengen op til den nærliggende Søndergade.

Der satte manden drengen ned, men holdt fast i hans hætte, mens de gik over Søndergade, vest ad Smedevej, syd ad Solsikkevej, over Gærumvej og syd ad Solsikkevej, hvor den munder ud Møllehus Alle.

En strækning på cirka 800 meter. Her mødte de to andre mænd, og her slap manden sit tag i drengens hætte – som så kunne løbe uskadt hjem.

Signalementer

Nordjyllands Politi vil gerne i kontakt med de to unge mænd, som kom ad Møllehus Allé.

De to unge mænd beskrives som: Lyse i huden, den ene bar blå jakke, begge bar huer.

Den ukendte mand, der bortførte drengen beskrives som:

- Ung, meget mørk i huden, kraftigt bygget, brunt hår,

- Han bar blåt mundbind, havde blå cowboybukser på og var iført sort jakke med sort hætte.

Har man oplysninger i sagen, kan man kontakte Nordjyllands Politi på telefon 114.