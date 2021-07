Politi på sommer-razzia: Flere bilister taget med for meget rosévin i blodet i Skagen

SKAGEN:Sol, sommerstemning og masser af rosévin. Det er en helt perfekt cocktail i Skagen i uge 29 - hvis man sørger for at lade bilen stå.

Det er desværre ikke alle, der kan finde ud af det.

Igen i år er færdselspolitiet hos Nordjyllands Politi ekstra til stede i sommerlandet, og de første mange sprit- og narkobilister er røget i fælden.

I uge 29 er der selvfølgelig særligt fokus på Skagen. Her lavede politiet første razzia onsdag, hvor 50 bilister blev sigtet - 11 af dem for spiritus og narkokørsel. Torsdag blev der oprettet 70 sager fra Skagen - 10 af dem var for sprit og narko.

Det fortæller politikommissær Thomas Ottesen, der samtidig understreger, at det reelle tal formentlig er dobbelt så højt.

- Udover de bilister, som patruljerne har skrevet, så kommer også de sager, som de særlige civile patruljer har fået ind. Og så gætter jeg på, at tallet bliver dobbelt så stort, siger han.

Antallet af påvirkede bilister er dog nogenlunde på samme niveau som sidste år. Men det er også stadig for højt, hvis man spørger Thomas Ottesen.

Og ofte er det bilister, der bare skal køre fra den ene ende af Skagen til den anden, der bliver taget med for høj promille.

- Jeg kan ikke forstå, at man ikke tager sine forholdsregler, når man er på ferie og hygger sig. F.eks. forstår jeg simpelthen ikke, at unge, der har festet i Gl. Skagen og som skal tilbage til Skagen, vælger at tage bilen for at køre til den anden ende af byen. Jeg forstår ikke, at man ikke kan planlægge sig ud af det - der er jo masser af taxier, siger politikommissæren.

Corona begrænser alkoholtests

Både i år og sidste år har politiet dog skrevet færre sager om spirituskørsel. Men det er desværre ikke nødvendigvis et udtryk for, at der er færre der faktisk kører med alkohol i blodet - men en konsekvens af coronarestriktioner.

Der er nemlig regler for, hvor meget politiet må bruge alkometeret, fortæller Thomas Ottesen.

- Vores testkapacitet er nedsat, og der er begrænsninger på, hvor ofte vi må bruge alkometeret. Det er for at forhindre smittespredning, siger han.

Til gengæld er der ikke begrænsninger på narkotests.

- Og så har vi bare skruet op for de tests, siger Thomas Ottesen.

Razziaer fortsætter

Det er ikke kun Skagen, der får besøg af færdselspolitiet i sommerperioden. Torsdag havde feriebyerne på østkysten haft besøg, og der blev taget 10 spiritus- og narkobilister.

Og razziaerne fortsætter resten af ugen i alle sommerbyerne.

- Vi tager ud i hele sommerlandet, og vi er ekstra til stedet, der hvor der er sommerstemning og lide ekstra rosévin, siger Thomas Ottesen.