Politi sender drone i luften i håb om at finde efterlyst mand

FREDERIKSHAVN:Både Nordjyllands Politi, Missing People og familien til den 43-årige mand, der sidst er set i Jerup torsdag klokken 13.30, leder fortsat på femte døgn.

Senest har politiet sendt en drone i luften ved Jerup Strand for at se, om der er spor efter den 43-årige, ligesom hundepatruljer fortsat leder.

Indtil videre er der dog ikke sket et gennembrud i sagen.

- Det er nogle tidligere oplysninger, som vi undersøger deroppe nu. Det er klart, at når man har eftersøgt længe, er der nogle oplysninger, man skal have under igen for at sikre, at man ikke har overset noget, siger vagtchef Rene Kortegaard fra Nordjyllands Politi.

Politiet frygter, at manden ikke kan tage vare på sig selv.

Den efterlyste beskrives som værende almindelig af bygning, have kort, mørkt hår og går foroverbøjet. Han har formentlig en grøn morgenkåbe, brun hættetrøje og strømper på.

Vi leder fortsat efter den 43-årige mand i Jerup og har kaldt ekstra hunde ind her til morgen. Borgere i området bedes se efter i skure, udhuse, garager mv. Ring 114, hvis du ser manden. #politidk https://t.co/1Wsd0QY85w — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) April 9, 2021

Helikopter, hunde og hjemmeværn

Dronen er det seneste værktøj, som Nordjyllands Politi gør brug af i sagen.

Tidligere har helikoptere og hjemmeværn været brugt, ligesom hundepatruljer har ledt. Sidstnævnte er stadig i aktion i og omkring Jerup.

Foruden politiets egen aktion leder Missing People også efter den 43-årige mand.