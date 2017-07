Politiet: Kæmperos til alle

NORDJYLLAND: Set fra politiets side, så er det da dejligt, at der kan være samlet så mange mennesker og opstå så få bataljer, at det nærmest ikke er nævneværdigt.

Så uforbeholden er roserne fra vagtchef Henrik Bech, Nordjyllands Politi, ovenpå en set med politiets øjne "særdeles rolig" lørdag.

Med et deltagerantal på mindst 25.000 aktive idrætsudøvere og et publikum på et noget større tal, så er DGI’s landsstævne i Aalborg største begivenhed i Nordjylland i weekenden, og det har altså ikke ført til det vagtchefen kalder "nævneværdige episoder".

Men der er også festivaler i både Nibe og Skagen. Lørdag aften var det slut i Nibe, men heller ikke her er det ifølge vagtchefen værd at nævne episoder af nogen art.

Og det samme gælder for Skagen Festival, der også sluttede i weekenden.

- Der har været tale om ganske få berusede personer, og der har kun været der har været lidt småvold Så stor ros til både deltagere, tilskuere og arrangører, lyder den uforbeholdne ros fra vagtchefen.