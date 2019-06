Politiet advarer: Tre udsat for tricktyveri i hjemmet

FREDERIKSHAVN/SÆBY: Torsdag formiddag blev tre mennesker i Frederikshavn Kommune udsat for tricktyveri i deres hjem.

Klokken 08.30 ringede det på døren hos en 71-årig kvinde i Danmarksgade i Frederikshavn. En mand fik snakket sig ind i hendes lejlighed, og hun kunne efterfølgende konstatere, at hun manglede 5.000 kroner. Det fortæller kriminalassistent Claus Bjerre Nielsen fra Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

- Signalementet af manden er, at han er dansk, 40-50 år gammel, er 180-195 cm. høj, kraftig af bygning, hvid i huden og har kort brunt hår, oplyser han.

Næste offer i Sæby

Klokken 9.-9.30 torsdag blev en 94-årig kvinde i Algade i Sæby næste offer for tricktyveri.

- En mand snakkede sig ind i hendes lejlighed, og under påskud af at skulle sikre hendes kontakter, slap han afsted med 4.000 kroner, oplyser Claus Bjerre Nielsen.

Her lyder signalementet på tricktyven: Mand, 30-40 år, 170-180 cm. høj, hvid i huden, kraftig af bygning, kort sort hår, skæg og talte dansk. Han bar en mørk jakke med nitter og mørke bukser.

Kan være samme gerningsmand

Senere torsdag formiddag gik det ud over en 73-årig kvinde på Chr. Pedersensvej i Sæby,

- Han sagde til kvinden, at han var fra politiet, og at der har været en del indbrud. Han fik også her snakket sig ind i lejlighed, og da han gik derfra, medbragte han 6.000 kroner, fortæller Claus Bjerre Nielsen.

- Vi mener, det er meget sandsynligt, at gerningsmanden er den samme i alle tre tilfælde, tilføjer han.

Nordjyllands Politi opfordrer derfor borgerne til at være opmærksomme, ikke at lukke fremmede ind og at ringe til politiet, hvis man har mistanke om, at man forsøges udsat for tricktryveri.

Nordjyllands Politi kan kontaktes på telefon 114.