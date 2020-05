Politiet bløder op: Nu kommer der alligevel varer i gågaden i Skagen

SKAGEN:Fra i morgen må butikkerne i gågaden i Skagen igen udstille varer på gaden. Dermed bløder politiet allerede nu op på det udskældte tiltag, der blev indført i sidste weekend for at undgå spredningen af Covid-19.

Her meldte Nordjyllands Politi ud, at man havde indgået en aftale med Handelsstandsforeningen og Turisthus Nord om, at butikkerne i gågaden ikke ville sætte varer ud på stativer.

Men de handlende i Skagen følte ikke, at der var tale om en egentlig aftale - men mere et valg mellem pest eller kolera - da politiets alternativer var bøder eller opholdsforbud i gågaden.

Og der skulle altså også kun gå fire dage, inden aftalen nu er blevet ændret. Dels har politiet lyttet til kritikken, og dels har det vist sig, at der ikke har været problemer med folk der stimler sammen.

- Vi lavede aftalen fordi, vores patruljer i weekenden forinden havde observeret mange folk stimle sammen, og vi havde også fået en del henvendelser fra borgere, der havde set mange folk samlet. Men sidste weekenden var der næsten tomt i gaden. Og så har jeg også lyttet til de erhvervsdrivende der mener, at tiltaget var lige i overkanten. Så nu forsøger vi at bløde lidt op, siger politiinspektør Claus Danø.

Butikker har ansvaret for at sprede folk

Der bliver dog ikke frit spil for butikkerne til at stille varer ud på gaden. Udstillingerne af varer skal stilles op langs væggene på butikkerne, så der er frit på selve gågaden.

- Og vi understreger over for butiksindehaverne, at det er deres ansvar at sprede folk, hvis de stimler sammen om f.eks. en tilbudskurv, siger Claus Danø.

Politiinspektøren håber, at lempelsen er til gavn for alle. For hvis det viser sig, at der bliver problemer med for mange mennesker, som udgør en risiko for smittespredning, så har politiet kun et redskab i værktøjskassen - nemlig et opholdsforbud.

- Og det vil vi gerne undgå. Men hvis vi oplever, at folk stimler sammen, så kan det blive konsekvensen, siger Claus Danø.

Politiinspektøren forklarer også, at han godt kan forstå, at butiksindehaverne ikke var glade for tiltaget om at fjerne udstillingerne fra gaden.

- Men rent juridisk kan vi ikke forbyde de handlende at have varer på gågaden. Derfor var vi også nødt til at lave en aftale med de handlende for at undgå et opholdsforbud, fortæller Claus Danø.