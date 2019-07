Politiet efterforsker mulig voldtægt i Frederikshavn

FREDERIKSHAVN: En 56-årig kvinde fra Frederikshavn anmeldte søndag eftermiddag, at hun var blevet udsat for voldtægt.

Det oplyser vagtchef Jess Fallberg, Nordjyllands Politi.

Anmeldelsen kom til politiet fra kvinden klokken 13.45 søndag eftermiddag.

Ifølge kvinden skulle voldtægten være sket i en lejlighed natten til søndag i Frederikshavn.

- Kvinden har været til en fest natten til søndag, og hun skal så overnatte hos nogle bekendte. Det er i lejligheden hun mener, at der er sket et eller andet. Hun har forklaret, at der er en fyr, der lægger an på hende. Hun afviser ham i første omgang, men efterfølgende mener hun, at han har forgrebet sig på hende. For efterfølgende da hun vågner op søndag har hun ondt i skridtet, og mere kan hun så dan set ikke huske, forklarer vagtchefen om sagen.

Der bliver nu lavet en personundersøgelse som altid, når det drejer sig om voldtægt eller mulig voldtægt .

- Og så skal vi lige efterforske lidt videre og have kvinden afhørt igen, før vi eventuelt går ud og leder efter en mulig gerningsmand, siger Jess Fallberg.